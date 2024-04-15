Джон Бон Джови рассказал, когда уйдет со сцены

Певец признался, что пение дается ему с каждым годом все труднее, и он боится не соответствовать своим стандартам.

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62-летний американский музыкант Джон Бон Джови, который в 2022 году перенес операцию на голосовых связках, сказал, что завершит свою карьеру, если к нему не вернется голос. Об этом артист сообщил в новом интервью The Sunday Times.

Несмотря на то, что после операции на горле прошло почти два года, Бон Джови до сих пор проходит вокальную терапию, чтобы поддерживать состояние своего голоса, которое он надеется улучшить со временем.

В то же время он думает о том, что будущие выступления уже не будут соответствовать его стандартам.

"Я говорю это впервые. Если пение не будет хорошим, если я не смогу быть тем парнем, которым когда-то был… тогда мне конец. И меня это устраивает", – признался музыкант.

Бон Джови отметил, что продолжал заниматься музыкальной деятельностью даже после операции:

"Есть большая разница между тем, чтобы находиться в студии и гастролировать. Мы только что записали новый альбом. Я пою на вокальной терапии каждый день".

Джон говорит, что не хочет разочаровывать поклонником, если все пойдет по худшему сценарию

"Я хочу выступать по два с половиной часа в день, четыре вечера в неделю — и я знаю, насколько хорош я могу быть, поэтому, если я не смогу петь… Скажем так, мне когда-нибудь придется быть толстым Элвисом", – заявил Бон Джови.

Знаменитость подчеркнул, что с возрастом петь становилось все труднее, и перспектива никогда не иметь возможности выступать перед своими поклонниками сильно тяготит его.

"Я могу вам сказать, что 60 отличаются от 50. Сейчас меня беспокоит то, что я разучусь петь. Я буду раздавлен, если снова не смогу петь вживую, но что делает защитник, столкнувшись с последним мячом, который он когда-либо забросит?" – продолжил артист.

В заключение Джон продемонстрировал свой энтузиазм по поводу нового альбома группы Bon Jovi и выразил благодарность за долголетие, которое он пережил в своей карьере:

"Я хочу оглянуться на 40-летие Bon Jovi, с нетерпением жду нового альбома и ценю все. Это моя надежда: найти во всем этом радость", — сказал он.

Запись 16-го альбома группы под названием Forever началась в октябре прошлого года. В следующем месяце коллектив выпустил праздничный сингл Christmas Isn't Christmas.

В марте этого года Bon Jovi представили сингл Legendary и клип на него.

Релиз нового альбома группы запланирован на 7 июня.

Ранее Фокус писал, что Джон Бон Джови впервые прокомментировал помолвку 20-летнего сына.