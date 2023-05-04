Джон Бон Джови впервые прокомментировал помолвку 20-летнего сына

По словам артиста, трое из четырех его детей уже помолвлены. Сам он женился на девушке, с которой встречался еще в школьные годы, и счастлив в браке более трех десятилетий.

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61-летний американский певец и фронтмен легендарной рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови долгое время хранил молчание по поводу того, что его 20-летний сын Джейк обручился с 19-летней актрисой Милли Бобби Браун, однако на днях высказался по этому поводу. Свою точку зрения на желание сына жениться в довольно раннем возрасте он озвучил в радиоинтервью Энди Коэну.

На вопрос, не беспокоит ли его такое намерение Джейка, Джон ответил:

"Не знаю, имеет ли значение возраст. Если вы найдете подходящего партнера и будете расти вместе, я думаю, что это был бы мой совет, на самом деле, расти вместе – это мудро".

Сам артист может послужить для детей примером верного и любящего мужа, поскольку он уже 34 года в браке со своей школьной возлюбленной Доротеей Херли. Пара тайно поженилась в часовне Грейсленд в Лас-Вегасе в 1989 году. У них четверо детей: Стефани (29 лет), Джесси (28 лет), Джейк и 19-летний Ромео. По словам отца семейства, трое из четырех их детей уже помолвлены.

Джон в браке со школьной любовью Доротеей уже 34 года

"Я думаю, что все мои дети нашли людей, с которыми, по их мнению, они могут расти вместе, и мы все их любим", – подчеркнул Бон Джови.

Джейк и Молли обручились в апреле. На помолвку жених подарил невесте кольцо, стоимость которого оценивается в сумму от 75 до 150 тысяч долларов. Пара объявила о своей помолвке через Instagram, опубликовав черно-белую фотографию, на которой Джейк обнимает свою девушку сзади, а она смеется и демонстрирует свой впечатляющий бриллиант.

Роман пары, который длится уже три года, начался через Instagram, где они сначала подружились.

Британская актриса представила Джейка своим 63,4 миллионам подписчиков в июне 2021 года милой фотографией, но только когда она опубликовала фотографию, на которой он целует ее в щеку, они стали "официальными лицами Instagram".

Ранее Фокус писал о том, что Милли Бобби Браун вышла на прогулку с коробкой на голове.