Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун вышла на прогулку с коробкой на голове

Вместе с женихом Джейком Бонджови актриса прилетела в Милан на встречу с фанатами.

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19-летння английская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун, популярность которой стремительно рванула вверх после выхода сериала "Очень странные дела", не только в кино, но и в релаьной жизни умудряется удивлять своих поклонников. Очередной тому пример – одно из последних появлений знаменитости на прогулке с женихом Джейком Бонджови в Милане, куда пара прилетела на выходные. Соцсети облетели фотографии звезды, где она идет по улице с картонной коробкой на голове, пытаясь таким образом спрятаться от назойливых папарацци.

Девушка выбрала для прогулки удобный светло-фиолетовый спортивный костюм Rotate и улыбнулась Джейку, прогуливаясь по аэропорту Милана Мальпенса и толпе поклонников. Затем она приняла необычное решение надеть на голову коробку с нарисованным лицом.

Светло-каштановые волосы звезды были уложены в прическу.

Позже она переоделась в белый блейзер и юбку для своего мероприятия.

Ранее Фокус писал, что актриса объявила о том, что выходит замуж за своего 20-летнего возлюбленного Джека Бон Джови. В своем Instagram-аккаунте юная звезда Милли Бобби Браун опубликовала фотографию вместе с парнем, который является сыном легендарного певца Бон Джови.

Еще в августе прошлого года Милли спровоцировала слухи о помолвке, когда ее видели с золотым бриллиантовым кольцом на безымянном пальце во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке.