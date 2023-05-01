Зірка "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун вийшла на прогулянку із коробкою на голові

Разом із нареченим Джейком Бонджові акторка прилетіла до Мілана на зустріч з фанатами.

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19-річна англійська акторка, модель та продюсерка Міллі Боббі Браун, популярність якої стрімко рвонула вгору після виходу серіалу "Дуже дивні справи", не лише в кіно, а й у реальному житті примудряється дивувати своїх шанувальників. Ще один приклад — одна з останніх появ знаменитості на прогулянці з нареченим Джейком Бонджові в Мілані, куди пара прилетіла на вихідні. Соцмережі облетіли фото зірки, де вона йде по вулиці з картонною коробкою на голові, намагаючись так сховатися від настирливих папараці.

Дівчина обрала для прогулянки зручний світло-фіолетовий спортивний костюм Rotate і посміхнулася Джейку та натовпу шанувальників, прогулюючись аеропортом Мілана Мальпенса. Потім вона несподівано надягла на на голову коробку з намальованим обличчям.

Світло-каштанове волосся зірки було зібране в зачіску.

Пізніше вона переодягнулася у білий блейзер та спідницю для свого заходу.

Раніше Фокус писав, що акторка оголосила про те, що виходить заміж за свого 20-річного коханого Джека Бон Джові. У своєму Instagram-акаунті юна зірка Міллі Боббі Браун опублікувала фото разом із хлопцем, який є сином легендарного співака Бон Джові.

Ще в серпні минулого року Міллі спровокувала чутки про заручини, коли її бачили із золотою діамантовою каблучкою на безіменному пальці під час прогулянки з коханим у Нью-Йорку.