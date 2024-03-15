Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито снова снимутся вместе

Изначально актеры мечтали вместе поработать над сиквелом культовой комедии "Близнецы", однако позже проект был закрыт, так и не начавшись. Но это не помешало Арнольду и Дэнни обдумывать новое сотрудничество.

79-летний американский актер и режиссер Дэнни Де Вито планирует снять новый фильм со своим партнером по фильму "Близнецы", 76-летним Арнольдом Шварценеггером, пишет Daily Mail.

Ходили слухи о продолжении культового фильма 1988 года, в котором они сыграли генетически модифицированных братьев, встретившихся уже во взрослом возрасте. Однако в беседе с Fox News Digital Де Вито опроверг информацию о сиквеле:

"Мистер Шварценеггер, он мне как приятель, мы пытаемся вместе снять еще один фильм. Сценарий пишется, сейчас мы работаем с Warner Brothers, хотим вместе вернуться на большой экран. Продолжения не будет, Ивана (Рейтмана, снявшего "Близнецов") больше нет с нами. Я знал Арнольда еще до того, как он появился в "Близнецах", я видел его время от времени, мы с нетерпением ждем возможности вместе вернуться на экран. Итак, в следующем году, скрестив пальцы, мы вернемся к производству с чем-то. Мы всегда хорошо проводим время вместе, он милый парень".

Во время церемонии вручения премии "Оскар" Де Вито и Шварценеггер вместе вышли на сцену, чтобы вручить награду за лучшие визуальные эффекты, которая досталась фильму "Годзилла: Минус один".

Шварценеггер и Де Вито на "Оскаре 2024"

Попытки снять продолжение "Близнецов" широко обсуждались еще пару лет назад. Поговаривали, что Эдди Мерфи и Трейси Морган присоединятся к актерскому составу сиквела. Однако проект был приостановлен после того, как в феврале 2022 года в возрасте 75 лет скончался режиссер оригинального фильма Иван Рейтман.

Затем сын Ивана, голливудский режиссер Джейсон Рейтман окончательно закрыл работу.

"Его отец очень хотел это сделать. Мне очень хотелось это сделать. Дэнни Де Вито очень хотел это сделать. У нас было финансирование. Когда его отец скончался, Джейсон сказал: "Мне никогда не нравилась эта идея", и он приостановил ее", – рассказал Арнольд. Он упомянул, что в настоящее время "работает над другим фильмом с Дэнни", и продолжил: "С ним очень приятно сотрудничать, и его талант замечателен".

Ранее Фокус писал, что Дэнни Де Вито впервые за долгое время появился на публике на трибунах US Open.