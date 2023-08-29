Дэнни Де Вито впервые за долгое время появился на публике на трибунах US Open

Поединок между звездами тенниса Коко Гауфф и Лорой Зигемунд привлек на трибуны множество селебрити.

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В США стартовал теннисный турнир US Open и первый матч между Коко Гауфф и Лорой Зигемунд посетили множество знаменитостей. Об этом пишет Daily Mail.

Так, на трибунах видели Барака и Мишель Обаму, Майка Тайсона с супругой, Алека и Хиларию Болдуин, Анну Винтур и даже актера Дэнни ДеВито, который крайне редко радует своих поклонников, появляясь на публике.

Гауфф не разочаровала поклонников, преодолев трудный первый сет и одержав победу со счетом 3-6, 6-2, 6-4. Теннисистка вышла во второй раунд турнира.

Как и Уимблдон, турнир US Open традиционно собирает на трибунах знаменитостей.

Так, Барак и Мишель Обама вышли в свет без дочерей и напряженно наблюдали за поединком.

Чета Обама

Легендарный боксер Майк Тайсон появился на трибунах вместе со своей женой Лакихой Спайсер. К слову, он большой фанат тенниса и в прошлом году был на всех 12 раундах Открытого чемпионата США.

Анна Винтур, частая гостья теннисных турниров, появилась на трибуне в своем привычном образе – солнцезащитных очках и в элегантной блузе с цветочным принтом.

78-летний Дэнни Де Вито сидел рядом с бывшей олимпийской лыжницей Линдси Вонн, которая смотрела матч со своим парнем Диего Осорио. Актер не слишком часто появляется на публике, так что его визит стал приятным сюрпризом для его поклонников.

Дэнни Де Вито стал звездой дня

Музыкант Сил, бывший супруг супермодели Хайди Клум также присутствовал на матче.

Также чемпионат посетили актер Алек Болдуин и его жена Хилария.

Напомним, актер только в мае начал выходить в свет. И только после того, как с него сняли обвинения в убийстве оператора-украинки Галины Хатчинс.

Он вместе со своей супругой, 39-летней Хиларией Болдуин посетили весенний литературный гала-концерт PEN America 2023, который прошел в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Фокус ранее писал о том, что произошло на съемочной площадке вестерна "Раст" (или "Ржавчина") в 2021 году.

Алек Болдуин выстрелил из оружия в сторону съемочной группы и тяжело ранил Галину Хатчинс и режиссера фильма Джоэла Соуза. Галину доставили в госпиталь, где она скончалась от полученных ранений.