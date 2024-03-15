Актеры оригинальных "Охотников за приведениями" пришли поддержать коллег из нового фильма

Билл Мюррей воссоединился с коллегами по культовому фильму — Дэном Эйкройдом и Эрни Хадсоном. Ветераны пришли поддержать новых звезд "Охотников за привидениями: Холодное сердце" на премьере в Нью-Йорке.

Билл Мюррей Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон – звезды оригинального фильма "Охотники за приведениями" 1984 года, — пришли поддержать молодых коллег на мировой премьере фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя". Об этом пишет Daily Mail.

В новой сверхъестественной комедии, являющейся продолжением фильма "Охотники за привидениями: Жизнь после смерти" (2021) и пятой во франшизе фильма, Мюррей, Эйкройд и Хадсон объединяют усилия с Полом Раддом и их юными коллегами, чтобы навсегда упокоить новую группу призраков.

Премьера фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя" Фото: Getty Images

В компании Билла Мюррея, который возглавлял актерский состав оригинального хита, заметно не хватало покойного Гарольдом Рамисом, который умер в 2014 году в возрасте 69 лет.

Хотя на протяжении многих лет у Билла и Дэна были некоторые творческие разногласия, особенно после того, как звезда "Дня сурка" заблокировал третий фильм "Охотники за привидениями" из-за своего недовольства сценарием, написанным Эйкройдом, на протяжении многих лет они поддерживали крепкую дружбу.

Эйкройд был одет в ярко-красный пуховик с черной отделкой и нашивкой с фамилией своего персонажа Рэя Стэнца.

Он сочетал его с полностью черным нарядом и черной кепкой из фильма "Охотники за привидениями".

Дэн и Эрни также встретились с актрисой оригинального фильма "Охотники за привидениями" Энни Поттс, которая играла секретаршу в команде сверхъестественных охотников.

Новый сиквел рассказывает историю, которая начинается спустя годы после того, как герои остановили апокалиптическое божество Гозера Гозерианца в Саммервилле, штат Оклахома. И теперь они должны спасти мир в Нью-Йорке от могущественного, леденящего кровь противника, который стремится собрать призрачную армию и погрузить весь мир в ледяной хаос.

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Режиссер нового фильма — Гил Кенан, написавший сценарий вместе с Джейсоном Райтманом, сыном покойного Ивана Райтмана, режиссера оригинального популярного фильма "Охотники за привидениями" (1984), сценарий к которому написали Эйкройд и покойный Гарольд Рамис.

Масштабная премьера "Охотников за привидениями: Холодное сердце" запланирована на 22 марта.

Напомним, оригинальный фильм 1984 года был снят по сценарию Дэна Эйкройда, который всегда интересовался парапсихологией. Это был первый комедийный фильм, в котором использовались дорогие спецэффекты, и руководство Columbia Pictures, учитывая бюджет, мало верило в его кассовый потенциал. В итоге фильм, стоимостью в 30 миллионов долларов собрал в прокате почти 300 миллионов и стал классикой.