Самые ожидаемые фильмы 2024. "Дюна-2" и новые "Безумный Макс", "Планета обезьян", "Годзилла и Конг"

В 2024 году на экраны выйдет масса продолжений или перезапусков со множеством голливудских звезд первой величины.

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Четырехмесячная забастовка актеров и сценаристов Голливуда сказалась на сфере кинопроизводства. Пока творческие кадры Голливуда требовали повышения гонораров, продюсеры снимали что-то "проверенное". Поэтому крупных премьер на 2024 год запланировано немало, но, в основном, это или продолжения известных франшиз или перезапуски кинохитов прошлых лет. Самое "новое" – то, что во Вселенной Человека-Паука появится Мадам-Паутина. Но размах у новых лент однозначно должен увеличиться: если берешь не креативом, придется брать зрелищностью.

Мадам Паутина / Madame Web

США, 2024, супергеройский фильм

Премьера: 14 февраля

В ролях: Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О'Коннор

Продолжение франшизы о Человеке-пауке от Sony. Мы уже видели "Венома" и "Морбиуса" и вот на очереди — "Мадам Паутина". При чем картины получались совершенно разные по качеству: "Веномы" прошли триумфально, а "Морбиус" — утонул.

Сюжет ленты разворачивается на Манхеттене. Кассандра Уэбб работает фельдшером. Однажды женщина понимает, что обладает способностью к ясновидению. Параллельно открытию сверхъестественных способностей, главная героиня знакомится с тремя молодыми женщинами. Кассандра видит яркое будущее для каждой из них. Но это возможно только в том случае, если им всем удастся выжить.

Судя по трейлеру, есть в наличии неплохие шутки, динамика, но какими в целом получились приключения новой Кассандры – узнаем только в кинозале.

Трейлер фильма "Мадам Паутина":

Дюна: 2 часть / Dune: Part Two

США, Канада, 2024, фантастика, боевик, драма

Премьера: 1 марта

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин

После нескольких смен дат премьеры мы, наконец-то, узрим вторую часть фэнтези, которое все-таки у режиссера Дени Вильнева получилось и эпическим и внятным. Что касается предыдущей "Дюны" (1984) Дэвида Линча – ему удалось только первое.

Литературной основой сценария фильма стала вторая половина научно-фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна".

По сюжету, аристократ, сын герцога Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) объединяется с Чани (Зендея) и Фременами — свободными то бишь, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Полномасштабное вторжение, показанное в этом фантастическом фильме, очень близко тому, как это происходит в реальности. Украинцы, к сожалению, теперь имеют этот опыт.

Первый фильм вышел одновременно в кинотеатрах и на Max (HBO Max) в ноябре 2021 года и собрал 402 миллиона долларов в мировом прокате. Он также получил 10 номинаций на премию "Оскар", включая за лучший фильм. "Дюна" получила премию "Оскар" за оригинальную музыку, звук, монтаж фильма, операторскую работу, дизайн и визуальные эффекты. Понятно, что ожидания от второй части ленты — огромны.

Трейлер "Дюна: 2 часть"

Охотники за привидениями: Ледяная империя / Ghostbusters: Frozen Empire

США, 2024, фантастика, фэнтези, комедия

Премьера: 29 марта

В ролях: Керри Кун, Пол Радд, Маккенна Грейс, Билл Мюррей

Продолжение "Охотники за привидениями: Наследники" на удивление оказалось удачным: при бюджете $75 млн – картина собрала $204 млн. Но этот новый фильм будет уже без продюсерского присмотра талантливого режиссера-комедиографа Айван Райтмана (он умер в 75-летнем возрасте в феврале 2022), который почти сорок лет назад запустил эту франшизу.

По сюжету семья Спенглеров возвращается туда, откуда все началось, — в культовую пожарную часть Нью-Йорка, чтобы объединиться с оригинальными охотниками за привидениями. Они стремятся вернуть всех призрачных гостей обратно, в параллельную вселенную. Но один древний артефакт освобождает сверхзло: новые и старые охотники за привидениями должны объединить усилия, чтобы защитить свой дом и спасти мир от второго Ледникового периода.

В ролике довольно эффектно летние пляжи превращаются в ледяную пустыню с торчащими из нее кристаллами льда. Наши ребята берутся растопить это безобразие. И 73-летнего Билла Мюррея, участвующего в этом благородном деле на правах ветерана борьбы с нечистью – видеть отрадно.

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Годзилла и Конг: Новая империя / Godzilla x Kong: The New Empire

США, 2024, фантастика, боевик, приключения

Премьера: 12 апреля

В ролях: Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри

В ленте могучий Конг и испускающий радиоактивное излучение Годзилла будут противостоять колоссальной тайной угрозе. Новая картина расскажет историю титанов, их происхождение и тайны Острова Черепа.

Впервые мы узнаем каким образом появились Годзилла и Конг и какая тайна связывает их с человечеством.

В трейлере Конг и Годзилла традиционно разбираются между собой и никакой "тайной угрозы" не видно. Но зато показана некая страна Конгов, где обезьяны-великаны — обычное дело. Особенно вызывают умиление — детеныши приматов-гигантов.

Трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя"

Каскадер/ The Fall Guy

США, 2024, комедийный боевик

Премьера: 3 мая

В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант

Это киноадаптация одноименного успешного телесериала Глена А. Ларсона 1980-х годов.

Главный герой, которого играет Райан Гослинг, обычный каскадер. Его взрывают, в него стреляют и сбрасывают с высоты – все для развлечения публики. А Эмили Блант здесь – в роли режиссера фильма, где занят герой Гослинга. Да вот незадача: между ними были отношения и любовники некрасиво расстались, при чем по вине мужчины. Представляете, какие по сложности задания режиссер может дать своему бывшему на съемочной площадке? Конечно, так и до травмы – недалеко.

А тут еще кинозвезда, которую он дублировал, пропала. Единственный путь к сердцу любимой – взвалить на себя все эти задачи и попытаться их решить. От обычного каскадера до супергероя — один шаг. Но шаг этот — опасный.

Атмосфера картины напоминает кинохит 2009 — "Голую правду" с Джерардом Батлером и Кэтрин Хайгл, что само по себе – неплохая заявка на успех.

Трейлер фильма "Каскадер"

Фуриоса: Хроники Безумного Макса / Furiosa: A Mad Max Saga

США, Австралия, 2024, боевик, фантастика, постапокалиптика

Премьера: 24 мая

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хэмсворт, Том Берк, Натан Джонс

Это приквел фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Уже за то, что однорукую воительницу Фуриосу играет роскошная Аня Тейлор-Джой – можно смотреть это кино.

Героиню Тейлор-Джой похищают с Зеленых земель. Девушка попадает в руки великой Орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Путешествуя по Пустоши, они наталкиваются на Цитадель, которую возглавляет Бессмертный Джо. Два тирана вступают в противоборство в то время как у Фуриосы одно на уме: смыться и попасть обратно домой — в Зелень.

Ролик напичкан трюками доверху, так что со зрелищностью – все отлично. А узнать ответ на вопрос из трейлера "Фуриоса, будет ли твоя жизнь грандиозной?" — можно только во время просмотра. На первый взгляд, боевые навыки Аня Тейлор-Джой освоила неплохо.

Трейлер фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

Королевство планеты обезьян / Kingdom of the Planet of the Apes

США, 2024, фантастика, боевик

Премьера: 24 мая

В главных ролях: Оуэн Тиг, Фрея Аллан, Питер Мэйкон, Эка Дервиль

Начало новой франшизы во вселенной "Планеты обезьян". Сюжет разворачивается спустя несколько десятков лет после правления Цезаря. Обезьяны живут гармонично и доминируют, а люди прячутся в тени. Пока новый вождь тиранических обезьян строит свою империю, один молодой самец отправляется в трудное путешествие. Оно заставит его подвергнуть сомнению все, что он знал о прошлом, и сделать решающий выбор для будущего обезьян и людей.

В ролике люди показаны совсем забитыми тварями. Поэтому, да, вероятно, какая-то из обезьян – протянет им руку помощи. Поступит, так сказать, по-человечески.