Найочікуваніші фільми 2024 року. "Дюна-2" і нові "Божевільний Макс", "Планета мавп", "Годзілла і Конг"

У 2024 році на екрани вийде маса продовжень або перезапусків із безліччю голлівудських зірок першої величини.

Related video

Чотиримісячний страйк акторів і сценаристів Голлівуду позначився на сфері кіновиробництва. Поки творчі кадри Голлівуду вимагали підвищення гонорарів, продюсери знімали щось "перевірене". Тож великих прем'єр на 2024 рік заплановано чимало, але, здебільшого, це або продовження відомих франшиз, або перезапуски кінохітів минулих років. Найбільш "нове" — те, що у Всесвіті Людини-Павука з'явиться Мадам-Павутина. Але розмах у нових стрічок однозначно має збільшитися: якщо береш не креативом, доведеться брати видовищністю.

Мадам Павутина / Madame Web

США, 2024, супергеройський фільм

Прем'єра: 14 лютого

У ролях: Дакота Джонсон, Сідні Свіні, Целеста О'Коннор

Продовження франшизи про Людину-павука від Sony. Ми вже бачили "Венома" і "Морбіуса" і ось на черзі — "Мадам Павутина". При чому картини виходили абсолютно різні за якістю: "Веноми" пройшли тріумфально, а "Морбіус" — потонув.

Сюжет стрічки розгортається на Мангеттені. Кассандра Вебб працює фельдшером. Одного разу жінка розуміє, що має здатність до ясновидіння. Паралельно відкриттю надприродних здібностей, головна героїня знайомиться з трьома молодими жінками. Кассандра бачить яскраве майбутнє для кожної з них. Але це можливо тільки в тому разі, якщо їм усім вдасться вижити.

Судячи з трейлеру, є непогані жарти, динаміка, але якими загалом вийшли пригоди нової Кассандри — дізнаємося тільки в кінозалі.

Трейлер фільму "Мадам Павутина":

Дюна: 2 частина / Dune: Part Two

США, Канада, 2024, фантастика, бойовик, драма

Прем'єра: 1 березня

У ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролін

Після кількох змін дат прем'єри ми, нарешті, побачимо другу частину фентезі, яке все-таки у режисера Дені Вільнева вийшло й епічним, і виразним. Що стосується попередньої "Дюни" (1984) Девіда Лінча — йому вдалося тільки перше.

Літературною основою сценарію фільму стала друга половина науково-фантастичного роману Френка Герберта "Дюна".

За сюжетом, аристократ, син герцога Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе) об'єднується з Чані (Зендея) і Фременами, щоб помститися змовникам, які знищили його сім'ю. Повномасштабне вторгнення, показане в цьому фантастичному фільмі, дуже близьке до того, як це відбувається в реальності. Українці, на жаль, тепер мають цей досвід.

Перший фільм вийшов одночасно в кінотеатрах і на Max ( HBO Max) у листопаді 2021 року і зібрав 402 мільйони доларів у світовому прокаті. Він також отримав 10 номінацій на премію "Оскар", включно з найкращим фільмом. "Дюна" отримала премію "Оскар" за оригінальну музику, звук, монтаж фільму, операторську роботу, дизайн і візуальні ефекти. Зрозуміло, що очікування від другої частини стрічки — величезні.

Трейлер "Дюна: 2 частина"

Мисливці за привидами: Крижана імперія / Ghostbusters: Frozen Empire

США, 2024, фантастика, фентезі, комедія

Прем'єра: 29 березня

У ролях: Керрі Кун, Пол Радд, Маккенна Грейс, Білл Мюррей

Продовження "Мисливці за привидами: Спадкоємці" напрочуд виявилося вдалим: за бюджету $75 млн — картина зібрала $204 млн. Але цей новий фільм буде вже без продюсерського нагляду талановитого режисера-комедіографа Айвана Райтмана (він помер у 75-річному віці в лютому 2022 року), який майже сорок років тому запустив цю франшизу.

За сюжетом сім'я Спенглерів повертається туди, звідки все почалося, — до культової пожежної частини Нью-Йорка, щоб об'єднатися з оригінальними мисливцями за привидами. Вони прагнуть повернути всіх примарних гостей назад, у паралельний всесвіт. Але один стародавній артефакт визволяє надзло: нові та старі мисливці на привидів мають об'єднати зусилля, щоб захистити свій дім і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

У ролику досить ефектно літні пляжі перетворюються на крижану пустелю з кристалами льоду, що стирчать із неї. Наші хлопці беруться розтопити це неподобство. І 73-річного Білла Мюррея, який бере участь у цій благородній справі на правах ветерана боротьби з нечистю — бачити відрадно.

Трейлер фільму "Мисливці за привидами: Крижана імперія"

Ґодзілла і Конг: Нова імперія / Godzilla x Kong: The New Empire

США, 2024, фантастика, бойовик, пригоди

Прем'єра: 12 квітня

У ролях: Ден Стівенс, Ребекка Голл, Браян Тайрі Генрі

У стрічці могутній Конг і Ґодзілла, що випускає радіоактивне випромінювання, протистоятимуть колосальній таємній загрозі. Нова картина розповість історію титанів, їхнє походження і таємниці Острова Черепа.

Уперше ми дізнаємося, як з'явилися Ґодзілла і Конг і яка таємниця пов'язує їх із людством.

У трейлері Конг і Ґодзілла традиційно розбираються між собою і ніякої "таємної загрози" не видно. Але зате показана показана якась країна Конгів, де мавпи-велетні — звичайна справа. Особливо викликають розчулення — дитинчата приматів-гігантів.

Трейлер фільму "Годзілла і Конг: Нова імперія"

Каскадер/ The Fall Guy

США, 2024, комедійний бойовик

Прем'єра: 3 травня

У ролях: Раян Гослінг, Емілі Блант

Це кіноадаптація однойменного успішного телесеріалу Глена А. Ларсона 1980-х років. Ларсона 1980-х років.

Головний герой, якого грає Раян Гослінг, звичайний каскадер. Його підривають, у нього стріляють і скидають з висоти — все для розваги публіки. А Емілі Блант тут — у ролі режисерки фільму, де зайнятий герой Гослінга. Та от халепа: між ними були стосунки, і коханці негарно розлучилися, причому з вини чоловіка. Уявляєте, які за складністю завдання режисер може дати своєму колишньому на знімальному майданчику? Звичайно, так і до травми — недалеко.

А тут ще кінозірка, яку він дублював, зникла. Єдиний шлях до серця коханої — звалити на себе всі ці завдання і спробувати їх вирішити. Від звичайного каскадера до супергероя — один крок. Але крок цей — небезпечний.

Атмосфера картини нагадує кінохіт 2009 року — "Голу правду" з Джерардом Батлером і Кетрін Гайгл, що само по собі — непогана заявка на успіх.

Трейлер фільму "Каскадер"

Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса / Furiosa: A Mad Max Saga

США, Австралія, 2024, бойовик, фантастика, постапокаліптика

Прем'єра: 24 травня

У ролях: Аня Тейлор-Джой, Кріс Гемсворт, Том Берк, Натан Джонс

Це приквел фільму "Божевільний Макс: Дорога люті". Уже за те, що одноруку войовницю Фуріосу грає розкішна Аня Тейлор-Джой — можна дивитися це кіно.

Героїню Тейлор-Джой викрадають із Зелених земель. Дівчина потрапляє до рук великої Орди байкерів на чолі з воєначальником Дементусом. Подорожуючи Пусткою, вони натрапляють на Цитадель, яку очолює Безсмертний Джо. Два тирани вступають у протиборство, тоді як у Фуріоси одне на думці: змитися і потрапити назад додому — в Зелень.

Ролик напханий трюками вщерть, тож із видовищністю — все чудово. А дізнатися відповідь на запитання з трейлера "Фуріоса, чи буде твоє життя грандіозним?" — можна тільки під час перегляду. На перший погляд, бойові навички Аня Тейлор-Джой освоїла непогано.

Трейлер фільму "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса"

Королівство планети мавп / Kingdom of the Planet of the Apes

США, 2024, фантастика, бойовик

Прем'єра: 24 травня

У головних ролях: Оуен Тіг, Фрея Аллан, Пітер Мейкон, Ека Дервіль

Початок нової франшизи у всесвіті "Планети мавп". Сюжет розгортається через кілька десятків років після правління Цезаря. Мавпи живуть гармонійно і домінують, а люди ховаються в тіні. Поки новий вождь тиранічних мавп будує свою імперію, один молодий самець вирушає у важку подорож. Вона змусить його піддати сумніву все, що він знав про минуле, і зробити вирішальний вибір для майбутнього мавп і людей.

У ролику люди показані зовсім забитими тварюками. Тому, так, імовірно, якась із мавп — протягне їм руку допомоги. Вчинить, так би мовити, по-людськи.