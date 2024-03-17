Моложе на 40 лет: что известно об отношениях певицы Шер и Александра Эдвардса (фото)

77-летнюю певицу не смущают десятилетия разницы в возрасте между ними. Александр Эдвардс — музыкальный руководитель, у него есть сын от Эмбер Роуз.

Музыкальный руководитель Александр Эдвардс попал в заголовки газет, когда его впервые сфотографировали держащимся за руки с известной певицей Шер в ноябре 2022 года, сообщает Рeople.

Пару часто критиковали за 40-летнюю разницу в возрасте между ними. Но Шер ответила, что ее не беспокоит разница в возрасте.

Певица Шер с возлюбленным Александром Эдвардсом Фото: Getty Images

"На бумаге это довольно смешно. Но в реальной жизни мы прекрасно ладим. Он потрясающий. И я не наделяю мужчин качествами, которых они не заслуживают", — заявила Шер об их отношениях в декабре 2022 года на шоу Келли Кларксон.

Чем занимается бойфренд Шер

Эдвардс работает музыкальным руководителем в Universal Music Group , одном из трех крупнейших звукозаписывающих лейблов в отрасли наряду с Sony Music и Warner Music Group. Он работал с Билли Айлиш и Арианой Гранде.

Кроме того, Эдвардс — музыкальный продюсер и артист, работавший на независимом лейбле рэпера Tyga Last Kings Records. У него близкая дружба с хип-хоп исполнителем.

Предыдущие отношения Александра Эдвардса

Ранее, в течение трех лет, он был в отношениях с американской моделью и телеведущей Эмбер Роуз. Но в августе 2021 года пара объявила о разрыве. Тогда Роуз, обвинила Эдвардса в измене.

Эмбер Роуз Фото: instagram.com/amberrose

У них есть общий сын Слэш Электрик Александр Эдвардс, сейчас ему 5 лет.

Как Шер познакомилась с Александром

Эдвардс и Шер впервые встретились на Неделе моды в Париже в сентябре 2022 года. В сентябре 2023 года их уже считали парой. Эдвардсу 37 лет, а Шер 77, но обладательницу Грэмми не смущают десятилетия разницы в возрасте между ними. По информации журналистов, знаменитая певица имеет опыт отношений с мужчинами, которые были моложе ее, в том числе с Вэлом Килмером, Томом Крузом и Робом Камиллетти.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

"Правда заключалась в том, что, если бы я не встречалась с мужчинами помоложе, у меня бы никогда не было свиданий. Мужчин помоложе не пугают женщины постарше. Но мужчины постарше у меня не было", — поделилась звезда.

Как развиваются их отношения

В октябре 2023 года Шер рассказала о том, как нашла любовь в свои семьдесят: "Я поняла, что никогда не поздно. Мы вместе уже год, и, если бы это был всего лишь год, оно бы того стоило. Я отлично провожу время. Он особенный. Что бы ни случилось, мне нравится быть с ним. Он заставляет меня смеяться, и нам весело".

В прошлом году, когда Эдвардс купил Шер на Рождество огромное кольцо с бриллиантом, начали ходить слухи о помолвке. "Нет слов", — подписала снимок кольца певица "Believe" в Твиттере.

Напомним, 2 февраля сообщалось, что 77-летняя Шер вышла на публику с молодым бойфрендом. Шер и Александр Эдвардс несколько раз сходились и расходились. Впервые слухи об их романе появились в конце 2022 года.