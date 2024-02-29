77-летняя Шер вышла в свет с молодым возлюбленным (фото, видео)

Пара начала встречаться осенью 2022 года. Они познакомились на Неделе моды в Париже.

Related video

77-летняя американская певица Шер посетила со своим бойфрендом Александром Эдвардсом, 38, показ Balmain F/W24 во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены появилась на публике в широких нежно-голубых джинсах и черном корсете, который обтягивал ее тонкую талию. Шер носила черные кожаные ботинки. В частности, знаменитость надела черный блейзер с эффектными текстурированными лацканами.

Американская певица сделала легкий вечерний макияж и уложила свои черные волосы волнами.

Шер и Александр Эдвардс

Тем временем Александр Эдвардс носил широкие светло-голубые джинсы. Рэпер появился на модном ивенте в паре массивных черных кожаных ботинок, подчеркивая свой стиль в черной рубашке со звездными деталями на воротнике.

Музыкант также завершил свой ансамбль черным блейзером.

Шер и Александр Эдвардс

Шер и Эдвардс впервые вызвали слухи о романе в ноябре 2022 года после того, как их заметили, когда пара держалась за руки. Хотя некоторые критики поставили под сомнение 40-летнюю разницу в возрасте пары, инсайдер рассказал, что певицу это не беспокоило.

Интересно, что они познакомились также во время Недели моды. Влюбленные на время расставались, однако примирились.

"Он добрый, умный, веселый... и мы целуемся, как подростки", — признавалась звезда сцены.

Напомним, Шер хотела возобновить отношения с Александром Эдвардсом во время их разрыва.

Также Фокус писал о том, что известно о личной жизни Александра Эдвардса.