Умер актер Александр Ширвиндт

Звезде фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Трое в лодке, не считая собаки" было 89 лет. Ширвиндт умер в больнице.

В Москве в возрасте 89 лет умер известный актер, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт. О смерти актера сообщил его коллега, художественный руководитель театра Сергей Газаров, рассказав, что Ширвиндт скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад", — сказал Газаров.

В 2019 году актер перенес операцию в результате которой ему установили кардиостимулятор.

Годом позже Ширвиндт переболел пневмонией, вызванной коронавирусом, а летом 2022-го Ширвиндту диагностировали стенокардию. Его спасли врачи скорой.

Артист несколько раз ездил с гастролями в оккупированный Крым, после чего ему запретили въезд в Украину.

В 2020 году он дал интервью Дмитрию Гордону, сказав: "Крым ваш или Крым наш? Но Крым – мой. Ты понимаешь? Он мой. Я в нем вырос, в нем жил, я в Украине снимался в семи картинах. "Она вас любит"… Это Киев. "Приходите завтра" с великим Савиным и Толей Папановым. Это Одесса, это великая общага Одесской студии", где денег не было совсем".

Биография актера Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт родился в семье музыканта и актрисы. В интервью он рассказывал, что его мать родилась в Одессе, а отец долго жил в Харькове.

Ширвиндт снялся в более чем 70 фильмах, дебютировав в 1956 году в мелодраматической комедии с Георгием Вициным "Она вас любит". На заработанные в этом фильме деньги Ширвиндт приобрел свой первый автомобиль "Победа".

Юный Александр Ширвиндт Фото: Скриншот

Самые известные его роли — в картинах "Ирония судьбы, или с легким паром" Эльдара Рязанова, "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана.

Александр Ширвиндт, Андрей Миронов и Михаил Державин в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Фото: Скриншот

Он активно работал на эстраде как режиссер и конферансье, озвучивал мультфильмы. Часто выступал вместе с актером Михаилом Державиным комедийным дуэтом.

В 1982 году Ширвиндт получил звание Народного артиста СССР.

Миниатюра "Все в сад!"

Также он играл в театрах Ленком, Московском драмтеатре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры. В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а в 2021 году его единогласно избрали президентом Театра сатиры.

Михаил Державин и Александр Ширвиндт

С 1957 года Ширвиндт был женат на архитекторе Наталье Белоусовой. Он шутил, что испортил жизнь только одной женщине — своей жене, с которой в 2017 году отпраздновал бриллиантовую свадьбу. В браке родился сын — Михаил Александрович Ширвиндт. У актера трое внуков и пять правнуков

Александр Ширвиндт с супругой Фото: РИА Новости

Напомним, ранее стало известно, что умер известный актер Юрий Соломин. Звезде фильмов "Дерсу Узала", "Летучая мышь" и "Адъютант его превосходительства" было 88 лет.