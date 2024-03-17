История Брижит Макрон: откуда появились слухи о том, что она родилась мужчиной

Брижит Тронье родилась и выросла в Амьене в семье известных кондитеров. И ее биография известна слишком хорошо, чтобы подозревать, что там есть какие-то тайны.

Брижит Макрон стала известна на весь мир, когда стала первой леди Франции. Таблоиды изучили ее жизнь и историю ее очень скандального романа с Эмманюэлем, который был ее учеником. Но в последнее время в соцсетях часто пишут странные слухи о том, что она родилась мужчиной. Это было настолько скандально и так задело семью Брижит, что даже ее дочь и ее супруг опровергали эти заявления. Daily Mail рассказал историю Брижит и ее семьи.

Родители Брижит — известные шоколатье и кондитеры в регионе Амьен на севере Франции, и ее девичья фамилия — Тронье. На севере Франции элитный бренд Trogneux очень популярен и хорошо известен.

На старом черно-белом семейном фото Брижит позировала с родителями, братьями и сестрами. Фото было сделано еще в 1950-х годах.

Маленькая Брижит на коленях матери с семьей Фото: Скриншот

Мог ли кто-нибудь, и меньше всего сама Брижит, предположить, что более полувека ее жизни будут использованы в клеветнической кампании, развернутой в соцсетях.

В прошлом году Бриджит выиграла дело о клевете против журналиста-фрилансера, который сделал первоначальное заявление, однако это порочный и необоснованный слух, который не полностью исчез из некоторых социальных сетей.

Совсем недавно дочь Брижит, адвокат Тифан Озьер, рассказала о последствиях обвинений.

Брижит Макрон с дочерью Тифан

В интервью в начале этого месяца, посвященном публикации написанного ею романа, 40-летняя женщина рассказала: "Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что циркулирует в социальных сетях о том, что моя мать — мужчина. Уверенность, с которой это сказано, и доверие, оказываемое этому, провозглашаются. Как мы можем противостоять дезинформации в социальных сетях?".

Сам Макрон, выступая в Международный женский день на прошлой неделе после публикации интервью, выразил гнев и разочарование по поводу слухов и их влияния на их частную жизнь.

"Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов им верят", — сказал он.

Поначалу это заявление осталось незамеченным, когда в сентябре 2021 года в печать вышло небольшое ультраправое ежемесячное издание под названием Faits et Documents (Факты и документы) с результатами так называемого "трехлетнего расследования" в отношении Брижит Макрон, которой сейчас 70 лет.

Но когда "корреспондент" Наташа Рей, которая сотрудничает с журналом и имеет историю нападок на Макронов в Facebook , дала интервью на YouTube в том же году, обвинения стали вирусными в Интернете.

В интервью она сослалась на старую семейную фотографию Тронье. Она утверждала, что маленькая девочка, сидевшая на коленях у матери, вероятно, была Натали Фарси, которая осталась сиротой, когда старшая сестра Брижит, Мэривонн, погибла в автокатастрофе вместе со своим мужем Полем Фарси, когда Брижит была маленькой.

Рей заявила, что Брижит якобы звали Жан-Мишель Тронье и он сменил пол в начале 1980-х годов.

Почти сразу же эта странная история начала широко распространяться в социальных сетях.

На самом деле мальчик на фото – это, возможно, старший брат Брижит по имени Жан-Клод. Он был на восемь лет старше Брижит и стал управляющим семейной шоколадной фабрики.

Свидетельства о рождении во Франции, в отличие от, например, Великобритании, может получить только человек, имя которого указано в свидетельстве, или родственник этого человека.

Но о рождении Брижит Макрон сообщили в Courrier Picard, ежедневной газете региона Пикардия, столицей которой является Амьен, ее родной город, и где указан день ее рождения 13 апреля 1953 года.

Что касается трех сестер и двух братьев Брижит, то о них говорится: "Анн-Мари, Жан-Клод, Маривонн, Моник и Жан-Мишель Тронье с большой радостью сообщают о рождении своей младшей сестры Брижит".

Журнал Faits et Documents также сообщал, что чиновники Елисейского дворца "не смогли предоставить фотографию Брижит в детстве".

Хотя таких фото достаточно, есть даже снимок семилетней Брижит, принимающую свое первое Святое Причастие, или ее изображение, играющей в саду. Есть и ее свадебные снимки, сделанные, когда она выходила замуж первый раз за банкира Андре-Луи Озьера.

Юная Брижит Фото: The Daily Mail

Брижит, став первой леди Франции в 2017 году, сказала своим ученикам: "Вы услышите замечания, правдивые и ложные. Я никогда не буду о них говорить".

Однако, когда Наташа Рей и ее коллеги стали распространять странные слухи, Брижит сделала исключение и подала в суд. Наташа Рей и Амандин Рой, 52-летняя ясновидящая, которая появилась в четырехчасовом видео на YouTube в декабре 2021 года, были признаны виновными в клевете и первоначально были оштрафованы на сумму, эквивалентную 1700 фунтам стерлингов каждая, которая после апелляции была уменьшена до 850 фунтов стерлингов для Рой и 400 фунтов для Рей.

Реальная история жизни Брижит Макрон

Впрочем, история Брижит интересна и без выдумок. Впервые она встретила Эмманюэля Макрона в сентябре 1992 года. Ей было 39 лет, она была замужем, матерью троих детей и учительницей французской католической школы в Амьене. Ему было 15 лет, и он учился в том же классе, что и одна из ее дочерей.

Их 24-летняя разница в возрасте до сих пор вызывает удивление, за исключением наверное Франции.

На протяжении 16 лет их брака она играла ключевую роль в его политической карьере, "что-то среднее между политтехнологом и серым кардиналом", по словам одного комментатора.

Свадьба Брижит и Эмманюэля Макрона

Но в Амьене их развивающаяся дружба много лет назад вызвала возмущение.

Семья Брижит владела кондитерской на площади Нотр-Дам в центре города, которая сейчас является флагманским филиалом сети Trogneux, у которой есть еще 12 филиалов по всей северной Франции.

Магазин семьи Тронье

Их фирменным блюдом были пирожные макаруны.

Ее отец был оплотом респектабельности, постоянным прихожанином церкви и членом Ротари-клуба.

Брижит посещала монастырскую школу Святого Сердца. Она, как и прочие члены ее семьи были хорошо известны в городе.

Семья называла ее "счастливой маленькой принцессой". "Это ей идеально подходило — она была милой маленькой девочкой, которая всегда была в центре внимания", — сказал друг семьи.

Другой житель Амьена, который хорошо знает эту семью, добавил: "Ей всегда делали замечательные подарки, и с ней обращались как с принцессой. Она была милой маленькой девочкой, которая любила наряжаться и носить мамины украшения. Родители дарили ей серебряные браслеты и тому подобное. Когда она сдала экзамены, ей подарили мопед".

В 21 год во время поездки в приморский город Ле-Туке, где у ее семьи был домик, она познакомилась с Андре-Луи Озьером, родившимся в Камеруне, где его отец работал дипломатом.

В свои 23 года он был на два года старше Брижит, которая еще была студенткой и начала успешную карьеру в банковском деле.

Они поженились в местной ратуше в 1974 году, в том же году, кстати, поженились родители Эмманюэля Макрона.

К тому времени, когда Брижит исполнилось 26, у нее с мужем уже было двое детей.

Брижит в конечном итоге получит должность преподавателя в католической школе Lycee La Providence в Амьене.

Одним из предметов, которые она преподавала, было драма. Звездой уроков был Эмманюэль Макрон, мать и отец которого были врачами.

Конечно все были встревожены, когда поползли слухи, что у Эмманюэля и Брижит начался роман. Будущего президента отправили в Париж, чтобы он завершил образование. Но их отношения продолжались на расстоянии 13 лет, а остальное, как говорится, уже история.

Брижит и Эмманюэль Макрон Фото: Getty Images

"В вашей жизни бывают моменты, когда вам нужно сделать жизненно важный выбор", — объяснила Макрон в интервью много лет спустя.

После того как она ушла от него в 1996 году, первого мужа Брижит никто не видел публично. Он умер в декабре 2019 года в возрасте 66 лет.

Их сын Себастьян Озьер, которому 48 лет, всего на два года старше своего отчима Макрона, и работал на него статистиком.

Их старшая дочь Лоуренс, 46 лет, училась в одном классе с Эмманюэлем в школе в Амьене, где учителем была Брижит.

Младшая дочь Тифан публично поддержала отношения матери. "Если мне нужно показать видение любви, то это Эмманюэль и мама", — сказала она в интервью в 2018 году.

Напомним, в своем недавнем интервью она рассказала о фуроре, который вызвал роман ее матери в их маленьком городке. Тифан отметила, что "многое узнала о человеческой природе".