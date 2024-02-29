Дочь Брижит Макрон призналась, что ее до сих пор ранят отношения матери с Эмманюэлем

Тифэн Озьер было всего десять лет, когда она узнала, что Брижит встречается со своим учеником, будущим президентом Франции. У Брижит уже было трое детей, когда у нее начался роман с Эмманюэлем.

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Тифэн Озьер, падчерица Эмманюэля Макрона говорит, что ее до сих пор ранят "запретные отношения" ее матери с президентом Франции, а также опровергает странные слухи о том, что Брижит родилась мужчиной. Об этом пишет Daily Mail.

Тифэн Озьер было всего 10 лет, когда она узнала, что ее мать, учительница Бриджит Макрон встречается с учеником Эмманюэлем Макроном, который младше ее на 25 лет.

Падчерица Эмманюэля Макрона впервые рассказала о скандальном романе своей матери с будущим президентом Франции.

Брижит Макрон и Тифэн Озьер

Озьер, которая только что опубликовала свой первый роман, также опровергла странные слухи, которые иногда всплывают в таблоидах о том, что Брижит родилась мужчиной.

Брижит тогда еще была замужем, поэтому трем ее маленьким детям приходилось мириться с постоянными слухами о "запрещенных отношениях" в Амьене, на севере Франции.

"Я узнала много нового о человеческой природе. Я знаю, что в такие моменты надо сосредоточиться на главном и двигаться вперед, не принимая во внимание критику. Нападки и клевета. Тогда еще не было социальных сетей, но мы находились в маленьком провинциальном городке. Все обо всем знали", — рассказала Тифэн.

Она призналась, что ее мать и с этим справилась, а она сама стала терпимей.

Тифэн Озьер была особенно расстроена тем, что ее отец Андре-Луи Озьер был вынужден покинуть семейный дом в 1994 году, хотя он развелся с Бриджит только в 2006 году, что позволило Макрону жениться на ней год спустя.

"Разлучение семьи может быть и горем, и возможностью. Рекомпозиция может оказаться обогащением. У меня теперь есть любимый отец и отчим", — сказала она.

Брижит и Эмманюэль Макрон Фото: Getty

Она уточнила, что всегда говорила о своем отце Озьере в настоящем времени, хотя он умер в 2019 году в возрасте 68 лет.

Paris Match описывает, что "Тифэн Озьер была ребенком, когда разразился скандал". В журнале описывают, как "юный Эммануэль часто звонил в звонок в доме Озьеров, и слухи росли. И влияли на троих детей в семье".

Сестре Тифэн, Лоранс, в то время было 17 лет, и она была одноклассницей Эмманюэля Макрона. Ее брат Себастьян, которому тогда было 19 лет, тоже тяжело переживал роман матери.

Все они были учениками Ла-Провиденс, римско-католической средней школы в Амьене, где Бриджит работала учительницей драмы.

Тифэн Озьер, чей новый юридический роман называется "Присяжные", сказала, что ее также ранили заявления в социальных сетях о том, что Бриджит родилась мужчиной.

"Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях ходят слухи о том, что моя мать – мужчина. Как мы можем противостоять дезинформации в социальных сетях?", — спросила она.

Брижит Макрон и Тифэн Озьер

Брижит Макрон выиграла дело о клевете против журналистки-фрилансера, которая в прошлом году распространяла слухи о том, что она якобы мужчина.

Тифэн Озьер, квалифицированный юрист, сейчас живет в Кале с мужем и двумя детьми. У Брижит Макрон и банкира Андре-Луи Озьера трое детей: Себастьян (род. 1975), Лоранс (род. 1977) и Тифэн (род. 1984). Себастьян стал инженером, Лоранс — кардиологом. У Брижит в настоящее время семь внуков.

Напомним, ранее Брижит Макрон рассказывала о романе с Эмманюэлем. Она призналась, что ждала десять лет, прежде, чем выйти замуж за Эммануюля Макрона. И делала это ради своих детей.