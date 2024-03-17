Близнецам - счастье, Девам - проигрыш. Таро-прогноз на везение весной 2024 для всех знаков

Станет ли весна 2024 года счастливым и везучим периодом для представителей знаков Зодиака или вас будут преследовать неудачи? Рассматриваем таро-прогноз для знаков Зодиакального круга на весну 2024.

Разбираемся, к кому Фортуна окажется доброй ласковой, а кому придется безуспешно добиваться ее расположения. Таро-прогноз на фарт для представителей всех знаков Зодиака на весну 2024.

Овен

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Овнов

К Овнам везение повернется не самой выгодной стороной. Вам точно не стоит надеяться на фортуну и ее благосклонность. Чем больше вы будете ожидать, что вам повезет — тем реже вы будете оказываться в выгодной для себя позиции. Одним словом, вам стоит рассчитывать на другие факторы и обстоятельства.

Телец

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Тельцов

Тельцов ожидает благословение небес и улыбка фортуны. За что бы вы ни взялись — вам все время будет везти. Хороший доход, новые предприятия и знакомства. Одним словом, вы — везунчики сезона, наслеждайтесь!

Близнецы

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Близнецов

У Близнецов в центре расклада выпал аркан Колесо Фортуны, а это значит, что Фортуна будет на вашей стороне, причем, не так важно, насколько ваши дела будут идти в гору в общем и целом: вам точно повезет в одной из сфер жизни — отношениях, деньгах, карьере. Хоть одна сфера окажется в выигрыше — это уже хорошо!

Рак

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Раков

Раков будет расшатывать из стороны в сторону, но везение все-таки будет вам сопутствовать. Вам будет удаваться "проскользнуть" или "пропетлять". Одним словом, вам точно будет что-то удаваться. Текущая весна 2024 будет к вам добра.

Лев

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Львов

К сожалению, Львам не видать везения, как своих ушей наступившей весной 2024. Вам предстоит защищать свою территорию и вам не всегда будет это удаваться с хорошими результатами. Правда, ближе к концу весны вам может повезти в денежной сфере: не падайте духом — вам это не свойственно!

Дева

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Дев

Девы, Фортуна ушла от вас в Отшельника и пока не обещает вернуться. Вам предстоит рассчитывать только и исключительно на себя! И не вздумайте юлить с судьбой или обманывать самих себя: от этого будет только хуже!

Весы

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Весов

Не смотря на не самые оптимистичные события на фоне, Весам предстоит увидеть улыбку Фортуны этой весной. Новые начинания, или удачное стечение обстоятельств станут частыми факторами в вашей жизни в этот период.

Скорпион

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Скорпионов

Скорпионам точно повезет наступившей весной не менее двух раз! Первый раз в денежной сфере, второй раз — в сфере отношений и романтических связей. Потом — надежда только на самих себя.

Стрелец

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Стрельцов

Стрельцы, везение — не ваш конек этой весной!. Только настойчивый труд и практичные действия приведут вас к успеху или, как минимум, не дадут провалиться в бездну невезения.

Козерог

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Козерогов

Козерогов будет качать "на качелях" везения-невезения. Вы будете ощущать себя то наверху блаженства, то в пучине печали. Вам следует быть моменте и радоваться текущему периоду.

Водолей

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Водолеев

Водолеям предстоит часто выкручиваться и действовать по обстоятельствам, которые не всегда будут удачными для представителей знака.

Рыбы

Таро-прогноз на везение весной 2024 для Рыб

Рыбам будет неизменно везти в первой половине весны 2024 года, однако это везение не удастся сохранить на вторую половину сезона и вы все растеряете. Видимо Фортуна слишком вас избалует за начальные период весны и вы не заметите, как абсолютное везение вас покинет и придет время работать самостоятельно/, без помощи внешних факторов.