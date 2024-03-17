Близнецам - счастье, Девам - проигрыш. Таро-прогноз на везение весной 2024 для всех знаков
Станет ли весна 2024 года счастливым и везучим периодом для представителей знаков Зодиака или вас будут преследовать неудачи? Рассматриваем таро-прогноз для знаков Зодиакального круга на весну 2024.
Разбираемся, к кому Фортуна окажется доброй ласковой, а кому придется безуспешно добиваться ее расположения. Таро-прогноз на фарт для представителей всех знаков Зодиака на весну 2024.
Овен
К Овнам везение повернется не самой выгодной стороной. Вам точно не стоит надеяться на фортуну и ее благосклонность. Чем больше вы будете ожидать, что вам повезет — тем реже вы будете оказываться в выгодной для себя позиции. Одним словом, вам стоит рассчитывать на другие факторы и обстоятельства.
Телец
Тельцов ожидает благословение небес и улыбка фортуны. За что бы вы ни взялись — вам все время будет везти. Хороший доход, новые предприятия и знакомства. Одним словом, вы — везунчики сезона, наслеждайтесь!
Близнецы
У Близнецов в центре расклада выпал аркан Колесо Фортуны, а это значит, что Фортуна будет на вашей стороне, причем, не так важно, насколько ваши дела будут идти в гору в общем и целом: вам точно повезет в одной из сфер жизни — отношениях, деньгах, карьере. Хоть одна сфера окажется в выигрыше — это уже хорошо!
Рак
Раков будет расшатывать из стороны в сторону, но везение все-таки будет вам сопутствовать. Вам будет удаваться "проскользнуть" или "пропетлять". Одним словом, вам точно будет что-то удаваться. Текущая весна 2024 будет к вам добра.
Лев
К сожалению, Львам не видать везения, как своих ушей наступившей весной 2024. Вам предстоит защищать свою территорию и вам не всегда будет это удаваться с хорошими результатами. Правда, ближе к концу весны вам может повезти в денежной сфере: не падайте духом — вам это не свойственно!
Дева
Девы, Фортуна ушла от вас в Отшельника и пока не обещает вернуться. Вам предстоит рассчитывать только и исключительно на себя! И не вздумайте юлить с судьбой или обманывать самих себя: от этого будет только хуже!
Весы
Не смотря на не самые оптимистичные события на фоне, Весам предстоит увидеть улыбку Фортуны этой весной. Новые начинания, или удачное стечение обстоятельств станут частыми факторами в вашей жизни в этот период.
Скорпион
Скорпионам точно повезет наступившей весной не менее двух раз! Первый раз в денежной сфере, второй раз — в сфере отношений и романтических связей. Потом — надежда только на самих себя.
Стрелец
Стрельцы, везение — не ваш конек этой весной!. Только настойчивый труд и практичные действия приведут вас к успеху или, как минимум, не дадут провалиться в бездну невезения.
Козерог
Козерогов будет качать "на качелях" везения-невезения. Вы будете ощущать себя то наверху блаженства, то в пучине печали. Вам следует быть моменте и радоваться текущему периоду.
Водолей
Водолеям предстоит часто выкручиваться и действовать по обстоятельствам, которые не всегда будут удачными для представителей знака.
Рыбы
Рыбам будет неизменно везти в первой половине весны 2024 года, однако это везение не удастся сохранить на вторую половину сезона и вы все растеряете. Видимо Фортуна слишком вас избалует за начальные период весны и вы не заметите, как абсолютное везение вас покинет и придет время работать самостоятельно/, без помощи внешних факторов.