Близнюкам — щастя, Дівам — програш. Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для всіх знаків

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Розбираємося, до кого Фортуна виявиться доброю лагідною, а кому доведеться безуспішно домагатися її прихильності. Таро-прогноз на фарт для представників усіх знаків Зодіаку на весну 2024.

Овен

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Овнів

До Овнів везіння повернеться не найвигіднішим боком. Вам точно не варто сподіватися на фортуну та її прихильність. Що більше ви будете очікувати, що вам пощастить — то рідше ви опинятиметеся у вигідній для себе позиції. Одним словом, вам варто розраховувати на інші фактори й обставини.

Телець

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Тельців

На Тельців очікує благословення небес і посмішка фортуни. За що б ви не взялися — вам весь час буде щастити. Хороший дохід, нові підприємства і знайомства. Одним словом, ви — везунчики сезону, наслідуйте!

Близнюки

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Близнюків

У Близнюків у центрі розкладу випав аркан Колесо Фортуни, а це значить, що Фортуна буде на вашому боці, причому, не так важливо, наскільки ваші справи йтимуть у гору в загальному і в цілому: вам точно пощастить в одній зі сфер життя — стосунках, грошах, кар'єрі. Хоч одна сфера виявиться у виграші — це вже добре!

Рак

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Раків

Раків розхитуватиме з боку в бік, але везіння все-таки буде вас супроводжувати. Вам вдаватиметься "прослизнути" або "пропетляти". Одним словом, вам точно буде щось вдаватися. Поточна весна 2024 року буде до вас доброю.

Лев

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Львів

На жаль, Левам не бачити везіння, як своїх вух навесні 2024 року. Вам доведеться захищати свою територію і вам не завжди це вдаватиметься з хорошими результатами. Щоправда, ближче до кінця весни вам може пощастити в грошовій сфері: не падайте духом — вам це не властиво!

Діва

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Дів

Діви, Фортуна пішла від вас у Відлюдника і поки не обіцяє повернутися. Вам доведеться розраховувати тільки і виключно на себе! І не здумайте викручуватися з долею або обманювати самих себе: від цього буде тільки гірше!

Ваги

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Терезів

Попри не найоптимістичніші події на тлі, Терезам доведеться побачити посмішку Фортуни цієї весни. Нові починання або вдалий збіг обставин стануть частими факторами у вашому житті в цей період.

Скорпіон

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Скорпіонів

Скорпіонам точно пощастить цієї весни не менше двох разів! Перший раз у грошовій сфері, другий раз — у сфері стосунків і романтичних зв'язків. Потім — надія тільки на самих себе.

Стрілець

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Стрільців

Стрільці, везіння — не ваш коник цієї весни! Тільки наполеглива праця і практичні дії приведуть вас до успіху або, щонайменше, не дадуть провалитися в безодню невезіння.

Козеріг

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Козерогів

Козерогів гойдатиме "на гойдалці" везіння-невезіння. Ви відчуватимете себе то нагорі блаженства, то в безодні печалі. Вам слід бути моментом і радіти поточному періоду.

Водолій

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Водоліїв

Водоліям доведеться часто викручуватися і діяти за обставинами, які не завжди будуть вдалими для представників знака.

Риби

Таро-прогноз на везіння навесні 2024 року для Риб

Рибам незмінно щаститиме в першій половині весни 2024 року, проте це везіння не вдасться зберегти на другу половину сезону і ви все розгубите. Мабуть Фортуна занадто вас розпестить за початкові період весни і ви не помітите, як абсолютне везіння вас покине і прийде час працювати самостійно/, без допомоги зовнішніх факторів.