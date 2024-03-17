Какие модели топов будут в тренде этой весной (фото)

Начало весеннего сезона это лучшее время обновить гардероб и познакомиться с самыми горячими трендами сезона! Конечно преимущественно все сразу бросаются на замену верхней одежды и обуви, а только потом на все остальные детали гардероба: платья, юбки, брюки, свитера, блузы и топы.

Весна — это всегда переходный этап, поэтому именно в этот период является актуальным подбор топов для верха образа. Именно поэтому стилист Анна Боброва рассказала, какие актуальные модели топов будут в тренде этой весной.

Полупрозрачные и кружевные топы с кружевным рисунком Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Полупрозрачные и кружевные топы с кружевным рисунком

Самые популярные тренды в весеннем модном мире этого года включают полупрозрачные топы. Этот вариант верхней одежды сочетают в себе легкость и элегантность, что делает их идеальным выбором для весеннего сезона. Такие топы можно сочетать как с джинсами, так и с юбками или шортами, создавая стильный и модный образ.

Топы-поло с коротким и длинным рукавом Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Топы-поло с коротким и длинным рукавом

Топы-поло также будут популярным трендом в моде этой весной. Этот вид одежды сочетает в себе классические элементы поло и современный стиль топа, создавая уникальный и стильный вид. Их часто изготавливают из легких материалов, что позволяет комфортно чувствовать себя в жаркую погоду. Они прекрасно подходят как для офисного, так и для повседневного стилей.

Обнаженные плечи Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Обнаженные плечи

Формирование моды с обнаженными плечами началось еще около 10 лет назад и с того времени остается популярным трендом. По словам стилистов, этот вариант топов выглядит очень стильно и женственно, а также идеально подходит для весенне-летнего времени. Топы с оголенными плечами отлично сочетаются как с джинсами, так и с юбками. Такой выбор хорошо смотрится как в повседневном образе, так и на вечеринке. Главное — выбрать ту модель, которая вам подходит по цвету и фасону.

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Рубашки с объемными рукавами Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Рубашки с объемными рукавами

По словам стилиста, обычные рубашки с объемными рукавами будут очень популярными в этом сезоне. Этот тренд можно увидеть в различных коллекциях известных дизайнеров и брендов. Объемные рукава придают рубашке интересный вид и позволяют выделиться из толпы.

Декорированные цветами топы и рубашки Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Декорированные цветами топы и рубашки

Рубашки и топы с декором в виде цветов являются сейчас очень популярным трендом в моде. Именно поэтому стилист рекомендует обратить на них внимание уже этой весной.

Блузы в романтическом стиле Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Блузы в романтическом стиле: воланы и оборки

Стилист Анна Боброва также рекомендует обратить внимание этой весной на блузы в романтическом стиле, которые будут очень популярными в этом сезоне. Трендовые детали включают в себя флиртующие рюши, открытые плечи, декоративные оборки и изысканные кружевные вставки.

Напомним, ранее мы писали, стильные варианты женских блузок на весну 2024. Кроме этого, Фокус писал, палаццо и прямого кроя: какие джинсы серого цвета будут в моде весной 2024.