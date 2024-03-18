Синди Кроуфорд вышла в свет с мужем и сыном (фото)

Звездная семья поддержала Кайю Гербер на премьере ее нового шоу. Юная модель снялась в комедийном сериале "Палм-Рояль".

Американская супермодель Синди Кроуфорд посетила публичное мероприятие в компании мужа Рэнди Гербера и их сына Пресли. Звездные родители поддержали дочь Кайю на премьере ее сериала "Палм-Рояль" от Apple TV+. Об этом пишет People.

В Беверли-Хиллз, штат Калифорния, семья Гербер шла по ковровой дорожке вся в темном.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с сыном Пресли Фото: Getty Images

Культовая звезда подиумов была в черной блузке и кожаной юбке-карандаш, дополнив образ золотым клатчем. Волосы Синди уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж. Тем временем Рэнди Гербер и Пресли продемонстрировали черные пиджаки и джинсы.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер с сыном Пресли Фото: Instagram/cindycrawford

Кайя вышла в свет в голубом мини-платье Alaïa, воссоздающем эстетику Palm Royale 60-х. Ее наряд с высоким горлом спускался на один рукав, и юная модель сочетала асимметричное изделие с более темным поясом с бахромой под ним. Чтобы завершить минималистичный образ, дочь Синди Кроуфорд надела пару белых лодочек.

Кайя Гербер

После премьеры Пресли опубликовал фото в Instagram, восхваляя свою младшую сестру.

"Поздравляю с еще одним потрясающим достижением и еще одним шагом к тому, чтобы завладеть игрой. Я люблю тебя навсегда", — написал сын Синди Кроуфорд.

Пресли и Кайя Гербер Фото: Presley Gerber/Instagram

Премьера сериала запланирована на 20 марта 2024 года. Комедийная мини-картина основана на романе Джульет Макдэниел "Мистер и миссис Американский пирог".

По сюжету Максим Симмонс стремится закрепиться в высшем обществе Палм-Бич, в процессе узнавая, на что она готова и не готова пойти ради этого. Действие происходит в 1969 году.

Трейлер "Палм-Рояль"

Наследница Синди Кроуфорд ранее появлялась в эпизодических ролях (в фильме "Вавилон"), также она снялась в 10 сезоне сериала "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов".

Напомним, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер поздравили друг друга с Днем влюбленных 2024.

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