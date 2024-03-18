"Ради любви": Шакира призналась, чем жертвовала из-за Жерара Пике

Звездная пара была вместе более 10 лет. Они стали родителями двух сыновей и объявили о разрыве в 2022 году.

47-летняя колумбийская певица Шакира считает, что ее карьера на много лет отошла на второй план из-за ее бывшего партнера Жерара Пике, 37. Об этом пишет Sunday Times.

"Долгое время я приостанавливала свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол", — призналась мама двоих детей.

Шакира отметила, что в этой истории было "много жертв ради любви".

Певица впервые встретила испанского футболиста на съемках клипа на свою песню "Waka Waka (This Time for Africa)" в 2010 году.

Клип Шакиры "Waka Waka (This Time for Africa)"

Через три года колумбийская звезда родила спортсмену сына Милана, а еще через два года — Сашу. Звездная семья проживала в Барселоне, поскольку Пике играл за городскую футбольную команду.

Певица время от времени была тренером в "The Voice" в США и выпустила альбом "El Dorado" в 2017 году, но в основном сосредоточилась на семье.

В июне 2022 года Шакира и Пике объявили о расставании. Пара не заключила брак за более чем 10 лет отношений.

Шакира и Жерар Пике с сыновьями Фото: Getty Images

"Мы просим о конфиденциальности в этот момент ради благополучия наших детей, которые являются нашим главным приоритетом", — отмечали тогда экс-возлюбленные.

Сообщалось, что Пике изменил маме своих детей со студенткой Кларой Чиа Марти, которая более чем на 20 лет моложе певицы. После этого пара начала официально встречаться.

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Instagram @3gerardpique

Как известно, Шакира узнала, что у Жерара роман, когда она обнаружила, что в их доме пропало варенье, которое никто, кроме нее, не ест.

Напомним, Жерар Пике упал в яму.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Шакиры и Джимми Батлера.