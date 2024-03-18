Алина Гросу опубликовала новые фото со свадьбы и рассказала, почему не показывает мужа

Подписчики певицы в комментариях под фото начали публиковать свои догадки о нежелании Алины показать фото, где ее супруг стоит лицом к камере. Гросу ответила им в шутливой манере.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно во второй раз вышла замуж, рассказала, почему до сих пор не называет имя мужа и не показывает его лица на фото. Об этом Гросу написала на своей странице в социальной сети Instagram в понедельник, 18 марта.

"Оставлю это здесь. Впереди еще куча новостей. Хочется ценить каждый миг и находить даже в такой трудный период минуты счастья", — написала певица.

Звезда шоу-бизнеса прикрепила к своему посту и свадебные фото. На них она вместе с избранником позирует на фоне моря. Мужчина на снимках одет в черный костюм с белой рубашкой. Сама Алина выбрала для торжества белое платье с открытыми плечами. В качестве аксессуаров на шее молодой женщины были украшение из жемчуга и тонкие золотые цепочки.

Алина Гросу опубликовала снимки со свадебного торжества, но и на них ее муж так и не показал лица Фото: Алина Гросу/ Instagram

Новые фотографии сразу вызвали бурное обсуждение среди поклонников певицы, которых интересовало, почему Гросу до сих пор "скрывает" своего мужа. Люди начали выдвигать разные версии. Так, одна из пользовательниц написала: "Зачем постоянно выставлять шею мужчины? Такой мерзкий, что стыдно показать?". На этот комментарий Алина с юмором ответила: "(Он лицо, — ред.) от любовниц прячет".

Алина Гросу не постеснялась отвечать хейтерам в их же манере Фото: Скриншот

Еще один подписчик оставил комментарий о том, что "у вашего мужа не видно лица". Гросу также не оставила его без реакции и написала: "Лицо в кадр не влезло".

На некоторые комментарии подписчиков Алина Гросу отвечала с юмором Фото: Скриншот

Отметим, что в своем большинстве пользователи отреагировали на опубликованные певицей фото тепло и пожелали ей щастя в браке:

Все верно, счастье любит тишину.

Цветочек! Так хочется, чтобы на вашем лице всегда сеяла такая счастливая улыбка! Счастье вам к лицу.

Молодец, что не показываешь: люди завистливые.

Счастье вам на долгие годы!

Очень хорошая пара!!! Искренние поздравления. Большой любви, безграничного счастья, мирного неба, творческих взлетов и всего самого-самого наилучшего.

Алина Гросу показала несколько своих портретных фото со свадьбы Фото: Алина Гросу/ Instagram

Напомним, в начале марта Гросу резко отреагировала на слухи о замужестве от "подруги". Певица обратилась к блогеру Богдану Беспалову, который первым и опубликовал материал о якобы ее втором замужестве, ссылаясь на слова анонимной подруги Гросу. Алина спросила, платил ли он что-либо за такую информацию о ней.

Также мы писали о том, что Виталий Козловский раскрыл подробности о своей свадьбе. Певец и его избранница приняли решение сочетаться браком спонтанно. Пара узаконила отношения в ЗАГСе, однако свадебные торжества, на которые хотят пригласить всех близких и дальних родственников, отложили до конца войны.