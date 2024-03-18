Лолита заявила, что голая вечеринка Ивлеевой оказалась самой скучной в ее жизни (видео)

Лолита призналась, что не ожидала, что участие в "голой вечеринке" будет иметь сколько хейта и непоправимые последствия.

60-летняя российская певица Лолита Милявская, которая родилась и выросла в Украине, после скандала вокруг вечеринки блогера Насти Ивлеевой назвала "голую вечеринку" самой скучной. Об этом она заявила в интервью на ютуб-канале "ПОВЕСТОЧКА".

В частности, Лолита заявила, что ее целью на вечеринке было знакомство с молодыми артистами для налаживания сотрудничества.

"Мне мой приятель сказал: "Ты уже вся сгорбилась, глаз погас из-за гастролей. Сходи. Там будет кто-то из молодых музыкантов. Познакомишься — и будет коллаборация", — объяснила певица свое участие в тусовке.

Однако, как выяснилось, после вечеринки Лолита осталась не довольной, поскольку это была одна из самых скучных тусовок в ее жизни.

"Но в результате, когда я вышла с вечеринки, я своему приятелю сказала: "Это самая скучная вечеринка в моей жизни!" Мы с моими возрастными друзьями, которые там были, говорили: "Боже, как скучно! Молодежь не умеет гулять. Вот мы в свое время...". В этот момент нас нафотографировали, а на фото получается, что нам весело", — сказала Лолита.

01:27 Исповедь. Жизнь после "голой вечеринки"

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Она также призналась, что не думала, что эта вечеринка будет иметь насколько серьезные последствия. По словам артистки, когда у нее махом отменили 30 концертов и все корпоративы, она была шокирована.

"Есть ощущение, что нас наказали так, будто мы как минимум завалили трех человек, расчленили, закопали, съели и еще что-то сделали. Не снимаю с себя ответственности, но мне кажется, что это было чрезмерное наказание, — сказала певица.

Напомним, ранее мы писали, что после участия в "голой вечеринке" Лолита Милявская пообещала отправиться на Донбасс и восстановить храм "на одной из новых территорий". Кроме этого, Фокус писал, на Ивлееву подали коллективный иск в размере 1 млрд рублей за "голую" вечеринку.