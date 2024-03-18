Королевское воспитание: какие слова запрещено произносить няне Джорджа, Шарлотты и Луи (фото)

За тремя детьми принца и принцессы Уэльских присматривает няня Мария Борралло. Она училась в знаменитом Норланд-колледже в Бате.

К принцам Джорджу, Луи и принцессе Шарлотте никогда не относились так, как к большинству других детей. Рождение в королевской семье приносит с собой привилегии и возможности, которых никогда не будет у большинства других детей, а также, конечно же, обязанности. Одним из таких преимуществ обычно является присутствие няни, которая помогает с уходом, особенно пока родители находятся в отъезде по делам, сообщает Мirror.

Принц Уильям и Кейт, когда первенцу принцу Джорджу было всего восемь месяцев, наняли одну из лучших нянь в мире.

Мария Борралло — няня принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлоттыы Фото: Getty Images

Мария Борралло стала счастливой женщиной, которую они выбрали на эту роль. Она училась в престижном Норландском колледже в Бате, который специализируется на обучении уходу за детьми. Нянями их нанимают знаменитости и члены королевской семьи по всему миру. За принцами Уильямом и принцем Гарри, среди прочих, в детстве присматривала няня тоже из Норланда, поэтому для Уильяма и Кейт это был очевидный выбор.

Няня Мария Борралло с королевсой семьей Фото: Getty Images

Норланд известен своей строгой подготовкой, и помимо обучения таким навыкам, как самооборона и безопасное вождение, их учат никогда не говорить определенных слов в присутствии детей, о которых они заботятся. Ее учили никогда не произносить жаргонных слов в присутствии детей, находящихся на ее попечении.

Писательница Луизы Херен, которая провела год в Норландском колледже, рассказала журналистам, что там учат никогда не называть королевских детей "детьми". Вместо этого к ним следует обращаться по имени: "Слово "ребенок" запрещено. Это знак уважения к детям как к личности".

Веб-сайт Norland признает это и заявляет: "Всех нянь Norland учат гибкому подходу к своей практике, что означает, что они работают, чтобы воспитывать ваших детей так, как вы хотите, в соответствии со стандартами передовой практики".

Говоря о Марии Борралло, писательница отметила, что она известна своим серьезным подходом к уходу за детьми: "Не будет никакого беспорядка… не может быть ни плача, ни ужасных двоек, ни истерик. Мария будет готовить молодых людей ко всем королевским мероприятиям, чтобы они знали, что происходит и что от них ожидают".

В колледже учат, что дети должны ложиться спать в 19:00. В любую погоду они должны много играть на свежем воздухе, кататься на велосипеде, возиться с собаками и, возможно, работать в саду.

"Норланд очень любит обучать детей через игру. Если погода испортится, они все равно выйдут на улицу. Влажная погода – это просто нужно надеть правильную одежду", — подчеркнула Луиза. По ее мнению, Мария, которая живет с семьей Уэльсов и сопровождает их в поездках, очень строгая няня, но принцесса Кейт и принц Уильям всегда могут высказать свое мнение о том, как воспитывать их троих детей.

Напомним, 13 марта Фокус писал о том, почему королевская семья не показывает принцессу Уэльскую. Уже два месяца принцесса Уэльская Кейт не появляется на публике.