Куда на самом деле исчезла Кейт Миддлтон, – ответ таролога (видео)

Карты говорят, что Кейт Миддлтон имеет гораздо большие проблемы со здоровьем, чем об этом заявляли во дворце.

Тема исчезновения Кейт Миддлтон до сих пор остается актуальной в информационном пространстве, и даже слухи о том, что кто-то где-то ее видел, не внушают публике особого доверия, учитывая, что нет никаких фото и видео, подтверждающих подлинность этой информации. Таролог Алена (Мадам Зидан) сделала свой расклад на тему пропажи принцессы Уэльской и рассказала, что говорят карты по этому поводу.

Где сейчас Кейт и что с ней на самом деле?

Согласно раскладу, в данный момент Кейт находится в больнице или на реабилитации, но с частым посещением больницы, поскольку рядом с ней врачи и лекарства.

Разбирая более подробно вопрос со здоровьем принцессы Уэльской, таролог приходит к выводу, что в зоне риска сердечно-сосудистая и кровеносная системы. Под вопросом и голова Кэтрин. Карты не исключают, что у нее мог быть тромб или инсульт, то есть то, что произошло очень внезапно и резко.

Расклад говорит о том, что состояние королевской особы далеко не такое легкое, как об этом говорят во дворце. Она может находиться в коме или часто быть в состоянии сна.

"Я бы сказала, что идет борьба за ее жизнь… Она в подвешенном состоянии. Все надеются на улучшение, но у нее может случиться очередной удар. Такое бывает при повторном инфаркте или инсульте. Сосуды, кровь, удар – это все как-то связано с головой", – говорит Алена, рассматривая Таро.

Кейт долго будет выходить из этого состояния, но шансы у нее есть, уверяет таролог. Принцесса еще достаточно долго будет находиться под наблюдением, потому что не исключен рецидив, как уже упоминалось выше.

Почему это произошло с Кейт?

"Мне эта ситуация напоминает что-то вроде нервного срыва. Еще такое бывает, когда человек долго молчит. Он словно со связанными руками и завязанными глазами, пытается держать себя всегда в руках, а потом раз – и срывается", – продолжает автор.

Вполне возможно, что нервный срыв принцессы спровоцировала ситуация с детьми.

"Это мог быть разговор, когда ей запрещали что-то делать с детьми, воспитывать, как она хочет, или она потеряла ребенка. Принцесса пережила какую-то серьезную потерю", – отмечает Алена.

На данный момент, говорят карты, Кэтрин жива, но обездвижена, и за ней ухаживают специалисты, а рядом с ней муж, принцу Уильям. По словам таролога, она будет восстанавливаться, но у нее кроме болезни, что сейчас ее держит в постели, могут быть ярко выраженные психические расстройства типа депрессии или невроза.

Причиной этого состояния во многом является мужчина, который разбивает ей сердце, и искусственная среда, где живет Кейт.

"У нее также идет, будто у нее хотят отнять детей, и ими будет заниматься другая женщина. Уже сейчас ей могли ограничить доступ к ним", – считает Алена.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на фермерском рынке. Однако ни одного фото в сети так и не появилось.