Фанаты бондианы назвали идеального кандидата на роль суперагента 007
Роль агента 007 сделала многих звезд мировыми знаменитостями. Поэтому неудивительно, что желающих стать новым Джеймсом Бондом уже немало.
Британский актер Дэниел Крейг после 15 лет съемок во франшизе о приключениях Джеймса Бонда покинул свой пост, оставив главную роль вакантной, и сейчас на нее претендуют актеры первой величины такие как Том Харди, Генри Кавилл, Джеймс Нортон, Эмили Блант, Хелен Миррен и многие другие. Однако, пишет The Sun, фанаты считают, что идеальным кандидатом на эту роль является 51-летний темнокожий актер Идрис Эльба.
Роль Бонда превратила тех, кто играл агента 007, в мировых суперзвезд. Создатели франшизы не стеснялись брать на нее малоизвестных актеров. Например, Шон Коннери, один из самых узнаваемых Бондов, снялся лишь в нескольких малоизвестных фильмах, прежде, чем впервые воплотил на экране образ суперагента 007 в 1962 году в фильме "Доктор Но". Это принесло ему международную известность.
Хотя Идрис и стал лидером фанатских симпатий, известно, что он отказался от этой роли в прошлом году, чтобы сосредоточиться на сделке с Netflix, где он играет главную роль в фильме "Лютер: Падшее солнце".
Продюсер Джеймса Бонда Барбара Брокколи ранее призналась, что выбор замены агенту 007 Крейгу займет много времени.
"Это важное решение. Это не просто подбор роли. Речь идет о полном переосмыслении того, куда мы идем", – заявила она. Брокколи также подтвердила, что Идрис был "участником переговоров" о том, чтобы стать следующим Бондом.
Барбара добавила, что боссы Бонда не спешат называть имя актера, поскольку они хотели дать актерам и съемочной группе возможность насладиться последним фильмом Крейга "Не время умирать".
"Я думаю, мы решили, что до тех пор, пока "Не время умирать" не заработает, и Дэниел не сможет… ну, мы все не сможем насладиться и пожинать плоды замечательного пребывания Дэниела в роли. Мы пока не собираемся думать или говорить о ком-нибудь еще", – подчеркнула она.
Ранее Фокус писал, что на роль Бонда претендует 30-летний английский актер Люсьен Лависконт, звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт.