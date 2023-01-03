Звезда "Эмили в Париже" может стать новым Джеймсом Бондом

Люсьен очаровал продюсера "бондианы" Барбару Брокколи, и она теперь оказалась перед непростым выбором.

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30-летний английский актер Люсьен Лависконт, звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт может сменить Дэниела Крейга во франшизе о похождениях Джеймса Бонда, пишет Movies.Yahoo. Его кандидатура привлекла внимание продюсера "бондианы" Барбары Брокколи

"Люсьен отвечает всем требованиям. Он суперталантливый актер, очень красивый, и за последние 18 месяцев завоевал много новых поклонников с тех пор, как присоединился к актерской команде "Эмили в Париже". Боссы по связям с общественностью уже говорят, каким вы можете увидеть его в смокинге агента 007, каким щеголеватым и подходящим для этой роли он будет выглядеть", – рассказал источник.

Люсьен дебютировал в кино в 2007 году, снявшись в сериале "Грейндж-Хилл", а затем получил роли в фильмах "Улица коронации" и "Ватерлоо-роуд". Он также появлялся в Celebrity Big Brother 2011 года, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на своей актерской карьере.

Уже в Голливуде молодой актер снимался в "Королевах крика", Райана Мерфи, драме CW "Кэти Кин" и сериале "Большой куш". Совсем недавно он снялся в третьем сезоне "Эмили в Париже", сыграв бойфренда главной героини.

Интрига вокруг того, кто же в итоге появится в роли супершпиона, нарастает. В прошлом месяце наиболее вероятным кандидатом на эту роль называли Аарона Тейлора-Джонсона. В этом списке также звезда "Ведьмака" Генри Кавилл, Реже-Джин Пейдж из "Бриджертонов", Том Харди , Чиветель Эджиофор, Идрис Эльба. Брокколи заявила, что результаты каста станут известны в марте.

Крейг сыграл знаменитого шпиона в пяти фильмах, начиная с "Казино Рояль" 2006 года и заканчивая "Не время умирать" 2021 года.

Напомним, Дэниел Крейг ненадолго вернулся к роли Бонда.