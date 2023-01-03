Зірка "Емілі в Парижі" може стати новим Джеймсом Бондом

Люсьєн зачарував продюсерку "бондіани" Барбару Брокколі, і вона тепер опинилася перед непростим вибором.

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30-річний англійський актор Люсьєн Лавісконт, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєн Лавісконт може змінити Деніела Крейга у франшизі про пригоди Джеймса Бонда, пише Movies.Yahoo. Його кандидатура привернула увагу продюсерки "бондіани" Барбари Брокколі

"Люсьєн відповідає всім вимогам. Він суперталановитий актор, дуже гарний, і за останні 18 місяців завоював багато нових шанувальників відтоді як приєднався до акторської команди "Емілі в Парижі". Боси зі зв'язків із громадськістю вже кажуть, яким ви можете побачити його у смокінгу агента 007, яким чепурним і придатним для цієї ролі він виглядатиме", — розповіло джерело.

Люсьєн дебютував у кіно в 2007 році, знявшись у серіалі "Грейндж-Хілл", а потім отримав ролі у фільмах "Вулиця коронації" та "Ватерлоо-роуд". Він також з'являвся у Celebrity Big Brother 2011 року, перш ніж переїхати до Лос-Анджелеса, щоб зосередитися на своїй акторській кар'єрі.

Вже в Голлівуді молодий актор знімався у "Королевах крику", Раяна Мерфі, драмі CW "Кеті Кін" та серіалі "Великий куш". Нещодавно він знявся в третьому сезоні "Емілі в Парижі", зігравши бойфренда головної героїні.

Інтрига навколо того, хто ж з'явиться в ролі супершпигуна, наростає. Минулого місяця найбільш вірогідним кандидатом на цю роль називали Аарона Тейлора-Джонсона. У цьому списку також зірка "Відьмака" Генрі Кавіл, Реже-Джин Пейдж із "Бріджертонів", Том Гарді, Чиветель Еджіофор, Ідріс Ельба. Брокколі заявила, що результати каста стануть відомими у березні.

Крейг зіграв знаменитого шпигуна у п'яти фільмах, починаючи з "Казино Рояль" 2006 року та закінчуючи "Не час помирати" 2021 року.

Нагадаємо, Деніел Крейг ненадовго повернувся до ролі Бонда.