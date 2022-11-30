На роль нового Джеймса Бонда з'явився несподіваний претендент

Актор підкорив продюсерку франшизи Барбару Брокколі і зараз є одним із головних претендентів на роль агента 007.

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32-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон зненацька став претендентом на роль наступного Джеймса Бонда після того, як взяв участь у секретних кінопробах, повідомляє The Sun.

За словами джерел, актор, який зіграв у таких фільмах як "Пипець", "Месники: Ера Альтрона" та "Ґодзілла" 2014 року, справив враження на боса франшизи про Бонда Барбару Брокколі на кастингу в Pinewood Studios.

"У вересні Аарон пішов на проби на роль наступного Бонда, і продюсери, і Барбара полюбили його. Зараз він один із лідерів", — наголосив інсайдер.

Кар'єрний дебют Аарона Тейлора-Джонсона відбувся у серіалі "Армаділл" 2001 року, а потім юна зірка знялася в популярних телешоу, таких як "Білл" та "Катастрофа". Першою помітною роллю Тейлора-Джонсона стала гра в картині про Джона Леннона "Хлопчик з нізвідки" (2009 рік). Пізніше Аарон одружився з режисеркою картини Самантою Тейлор-Вуд, якій 55 років.

Серед інших кандидатів на роль Бонда називають Тома Гарді, Джеймса Нортона та Ідріса Ельбу.

Нагадаємо, Денієл Крейґ попрощався з образом супершпигуна після 15 років зйомок та п'яти фільмів, останнім з яких стала картина "Не час помирати", представлена минулого року.

Нещодавно актор на вечір повернувся до культового образу агента 007.