Денієл Крейґ на один вечір повернувся до ролі Джеймса Бонда

Актор відвідав вечірку з нагоди 60-річчя від дня виходу першого фільму про Джеймса Бонда.

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54-річний британський актор Денієл Крейґ, який прославився роллю Джеймса Бонда і після 15 років зйомок заявив про те, що передає естафету іншому актору, все ж таки на один вечір повернувся в легендарному образі, відвідавши вечірку з нагоди 60-річчя виходу першого фільму про агента у Ворденс-Гроув, Лондон.

Він з'явився на килимовій доріжці у звичному вигляді: чорному елегантному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику. Образ доповнював годинник Omega James Bond спеціальної серії.

Захід організував часовий бренд Omega, вирішивши відзначити картину "Доктор Ноу", — перший фільм про пригоди супершпигуна, який вийшов на екрани в 1962 році, а головну роль у ньому зіграв Шон Коннері.

Серед інших знаменитостей на вечірці були помічені Дейзі Едгар-Джонс, Гуґу Мбата-Роу, Гейлі Етвелл та інші.

[ + – ] Денієл Крейґ у ролі Джеймса Бонда

Фільм "Не час помирати" став останнім за участю британського актора, який загалом зіграв у п'яти частинах франшизи. Крейг зізнавався, що спочатку виявився не готовим до світової популярності, яка звалилася на нього після виходу першої із серій "бондіани", в якій він знімався.

Незадовго до виходу фільму на великі екрани актор отримав почесне звання від Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Його призначено почесним командиром військово-морського флоту Великобританії, як і його герой у "бондіані", адже, за сюжетом, агент 007 — не лише секретний співробітник МІ-6, а й командувач ВМФ.