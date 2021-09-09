Деніел Крейг розповів, чому ховався від людей після зйомок у "бондіані"

Фільм "Не час вмирати" стане останнім за участю британського актора, який в цілому зіграв у п'яти частинах франшизи.

53-річний Деніел Крейг зізнався, що спочатку був не готовий до світової популярності, яка обрушилася на нього після виходу першої із серій "бондіани", в якій він знімався. Про це він розповів у документальному фільмі Apple TV+ "Бути Джеймсом Бондом".

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Крейг зіграв у п'яти частинах франшизи про пригоди агента 007 Джеймса Бонда, першою з яких став фільм "Казино Рояль" 2005 року. На наступний день після прем'єри він прокинувся всесвітньо відомим, що відразу ж позначилося на ньому не кращим способом.

"На моє особисте життя вплинуло те, що я раптово став таким знаменитим. Я замикався і закривав штори та перебував у фізичній і моральній облозі", — зазначив актор, додавши, що впоратися з популярністю, яка обрушилася, йому допоміг колега Г'ю Джекман.

За словами Крейга, спочатку він планував відмовитися від ролі Бонда, оскільки "не знав, що з нею робити".

[ + – ] Деніел Крейг уперше зіграв Бонда в 2005 році

"Я знімався у дивних художніх фільмах. Продати їх було важче. І я дійсно не хотів цього робити (зніматися в "бондіані", — прим. Ред), тому що не знав, що з цим робити. Я збирався дістати сценарій, прочитати його і сказати: "Спасибі, але ні". Але я мало що знав. Це було "Казино Рояль". Історія була твердою, сценарій був твердим", — і Крейг не встояв.

Більш того, продюсерка Барбара Брокколі в ролі суперагента бачила тільки його.

"Я завжди думала: коли він з'явиться на екрані, ви не зможете дивитися ні на кого іншого. Він світиться зсередини. Було зрозуміло, що він кінозірка і відмінний актор", — підкреслила вона, додавши, що кастинг-директор пропонував подивитися й інших претендентів на роль, проте вона наполягла саме на Деніела.

Вона подзвонила акторові особисто, щоб повідомити йому, що він отримав роль. Після її дзвінка Деніел негайно "схопив пляшку горілки, вермуту" і "шейкер для коктейлів", що обернулося триденним похміллям.

[ + – ] Про пережите на зйомках Крейг розповів у документальному фільмі, присвяченому "бондіані"

Крейг також поділився з глядачами історією про те, як на зйомках "Спектру" в 2015 році зламав ногу, проте відмовився робити перерву в процесі та продовжив роботу. Більшу частину зйомок він проходив у гіпсі, і, за словами Барбари, "ледве міг пересуватися".

Після виходу цієї частини Деніел говорив, що краще поріже собі вени, ніж повернеться у франшизу, проте його вмовили на цей крок, й актор зіграв у серії "Не час помирати".

"Я не хочу розповідати про те, наскільки важким був "Спектр", але мені потрібна була перерва. Мені потрібно було вимкнутися. Я дійсно почувався наприкінці цього фільму психологічно дуже старим", — зазначив він.

Прощаючись з командою після закінчення роботи над останньою частиною "бондіани" зі своєю участю, Крейг зазначив, що він пишається кожним із фільмів про Бонда, в яких зіграв.

"Я можу бути настільки нахабним і розбещеним, наскільки мені подобається, але від цього все одно важко піти. І справа не в грошах і славі. Мені неймовірно пощастило, що я зміг це зробити. Але я думаю, що зараз саме час піти", — підкреслив актор.

[ + – ] До прем'єри 25-ї частини "бондіани" залишилося менше місяця

Прем'єра фільму "Не час помирати" відбудеться 8 жовтня цього року. У мережі вже з'явився офіційний трейлер картини.