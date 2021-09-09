Дэниел Крейг рассказал, почему прятался от людей после съемок в "бондиане"

Фильм "Не время умирать" станет последним с участием британского актера, который в общей сложности сыграл в пяти частях франшизы.

53-летний Дэниел Крейг признался, что поначалу оказался не готов к мировой популярности, которая обрушилась на него после выхода первой из серий "бондианы", в которой он снимался. Об этом он рассказал в документальном фильме Apple TV+ "Быть ​​Джеймсом Бондом".

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Крейг сыграл в пяти частях франшизы о приключениях агента 007 Джеймса Бонда, первой из которых стал фильм "Казино Рояль" 2005 года. На следующий день после премьеры он проснулся всемирно известным, что сразу же сказалось на нем не лучшим образом.

"На мою личную жизнь повлияло то, что я внезапно стал таким знаменитым. Я запирался и закрывал шторы и находился в физической и моральной осаде", – отметил актер, добавив, что справиться с обрушившейся популярностью ему помог коллега Хью Джекман.

По словам Крейга, изначально он планировал отказаться от роли Бонда, поскольку "не знал, что с ней делать".

[ + – ] Дэниел Крейг впервые сыграл Бонда в 2005 году

"Я снимался в странных художественных фильмах. Продать их было труднее. И я действительно не хотел этого делать (сниматься в "бондиане", – прим. ред), потому что не знал, что с этим делать. Я собирался достать сценарий, прочитать его и сказать: "Спасибо, но нет". Но я мало что знал. Это было "Казино Рояль". История была твердой, сценарий был твердым", – и Крейг не устоял.

Более того, продюсер Барбара Брокколи в роли супер агента видела только его.

"Я всегда думала: когда он появится на экране, вы не сможете смотреть ни на кого другого. Он светится изнутри. Было ясно, что он кинозвезда и отличный актер",– подчеркнула она, добавив, что кастинг-директор предлагал посмотреть и других претендентов на роль, однако она настояла именно на Дэниеле.

Она позвонила актеру лично, чтобы сообщить ему, что он получил роль. После ее звонка Дэниел немедленно "схватил бутылку водки, вермута" и "шейкер для коктейлей", что обернулось трехдневным похмельем.

[ + – ] О пережитом на съемках Крейг рассказал в документальном фильме, посвященном "бондиане"

Крейг также поделился со зрителями историей о том, как на съемках "Спектра" в 2015 году сломал ногу, однако отказался делать перерыв в процессе и продолжил работу. Большую часть съемок он проходил в гипсе, и, по словам Барбары, "едва мог передвигаться".

После выхода этой части Дэниел говорил, что лучше порежет себе вены, чем вернется во франшизу, однако его уговорили на этот шаг, и актер сыграл в серии "Не время умирать".

"Я не хочу рассказывать о том, насколько тяжелым был "Спектр", но мне нужен был перерыв. Мне нужно было выключиться. Я действительно чувствовал себя в конце этого фильма психологически слишком старым", – отметил он.

Прощаясь с командой после окончания работы над последней частью "бондианы" со своим участием, Крейг отметил, что он гордится каждым из фильмов о Бонде, в которых сыграл.

"Я могу быть настолько наглым и пресыщенным, насколько мне нравится, но от этого все равно трудно уйти. И дело не в деньгах и славе. Мне невероятно повезло, что я смог это сделать. Но я думаю, что сейчас самое время уйти", – подчеркнул актер.

[ + – ] До премьеры 25-й части "бондианы" осталось меньше месяца

Премьера фильма "Не время умирать" состоится 8 октября этого года. В Сети уже появился официальный трейлер картины.