Дэниел Крейг на один вечер вернулся к роли Джеймса Бонда

Актер посетил вечеринку по случаю 60-летия со дня выхода первого фильма о Джеймсе Бонде.

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54-летний британский актер Дэниел Крейг, прославившийся ролью Джеймса Бонда и после 15 лет съемок заявивший о том, что передает эстафету другому актеру, все же на один вечер вернулся в легендарному образу, посетив вечеринку по случаю 60-летия выхода первого фильма об агенте 007 в ​​Уорденс-Гроув, Лондон.

Он появился на ковровой дорожке в привычном виде: черном элегантном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Образ дополняли часы Omega James Bond специальной серии.

Мероприятие организовал часовой бренд Omega, решив отметить картину "Доктор Ноу", – первый фильм о похождениях супершпиона, который вышел на экраны в 1962 году, а главную роль в нем сыграл Шон Коннери.

Среди других знаменитостей на вечеринке были замечены Дейзи Эдгар-Джонс, Гугу Мбата-Роу, Хейли Этвелл и другие.

[ + – ] Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда

Фильм "Не время умирать" стал последним с участием британского актера, который в общей сложности сыграл в пяти частях франшизы. Крейг признавался, что поначалу оказался не готов к мировой популярности, которая обрушилась на него после выхода первой из серий "бондианы", в которой он снимался.

Незадолго до выхода фильма на большие экраны актер получил почетное звание от Королевского военно-морского флота Великобритании. Он назначен почетным коммандером военно-морского флота Великобритании, как и его герой в "бондиане", ведь, по сюжету, агент 007 – не только секретный сотрудник МИ-6, но и командующий ВМФ.