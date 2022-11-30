На роль нового Джеймса Бонда появился неожиданный претендент

Актер покорил продюсера франшизы Барбару Брокколи и сейчас является одним из главных претендентов на роль агента 007.

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32-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон неожиданно стал претендентом на роль следующего Джеймса Бонда после того, как принял участие в секретных кинопробах, сообщает The Sun.

По словам источников, актер, сыгравший в таких фильмах как Пипец", "Мстители: Эра Альтрона" и "Годзилла" 2014 года, произвел впечатление на босса франшизы о Бонде Барбару Брокколи на кастинге в Pinewood Studios.

"В сентябре Аарон пошел на пробы на роль следующего Бонда, и продюсеры, и Барбара полюбили его. Сейчас он один из лидеров", – подчеркнул инсайдер.

Карьерный дебют Аарона Тейлора-Джонсона состоялся в сериале "Армадилл" 2001 года, а затем юная звезда снялась в популярных телешоу, таких как "Билл" и "Катастрофа". Первой заметной ролью Тейлора-Джонсона стала игра в картине о Джоне Ленноне "Мальчик из ниоткуда" (2009 год). Позже Аарон женился на режиссере картины Саманте Тейлор-Вуд, которой 55 лет.

Среди других кандидатов на роль Бонда называют Тома Харди, Джеймса Нортона и Идриса Эльбу.

Напомним, Дэниел Крейг попрощался с образом супершпиона после 15 лет съемок и пяти фильмов, последним из которых стала картина "Не время умирать", представленная в прошлом году.

Недавно Крейг на один вечер вернулся к культовому образу агента 007.