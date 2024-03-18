"Все с точностью до наоборот", – таролог рассказала об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма

У пары, которая на всех фото выглядит счастливой и гармоничной, на самом деле все далеко не так гладко. Скорее, все с точностью до наоборот, утверждает таролог.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что на фоне болезни Кейт Миддлтон принц Уильям снова закрутил роман с соседкой Роуз Хэнбери, маркизой Солмондели, с которой у него якобы уже была любовная связь. Таролог Алена (Мадам Зидан) сделала расклад на отношения принца и принцессы Уэльских, и карты показали интересные вещи.

По ее словам, у пары – нелегкие отношения. Она – человек широких взглядов, у нее есть планы на будущее, но в этом союзе все, что она не делает, как бы пресекается.

"Их отношения построены на одних ножах. И те картинки, которые мы видим, когда они держатся за руки, улыбаются друг другу, на самом деле таковыми не являются. Все происходит с точностью до наоборот", – отмечает Алена.

На публике Кейт Миддлтон и принц УИльям выглядят заботливыми супругами Фото: Getty Images

Что касается отношений Кейт с королевской семьей, то карты говорят о том, что ее могли использовать просто для каких-то целей, например, рождения детей.

"Они (дворец), скорее всего, рассматривают ее болезнь как повод забрать от нее детей", – говорит таролог и тут же проводит аналогии с принцессой Дианой, которую тоже лишили детей. Но если жена Чарльза не скрывала на публике своих чувств, то Кейт "ведет себя идеально", что вызывает еще больше вопросов, почему же с ней так хотят поступить.

Кейт все делает ради детей: все терпит, старается, но это все ради них. Принцесса готова на любой выбор, который будет предлагаться, лишь бы быть с детьми. С Уильямом она по расчету, честно давая ему это понять.

Что касается Уильяма, то он, по раскладу, не хочет, чтобы дети были с Кэтрин. Карты говорят, что болезнь Кейт может быть использована как один из инструментов, чтобы осуществить эти планы.

Говоря о вероятных изменах, таролог не исключает, что у принца есть давняя подруга, из разряда "вечных бывших". Они знакомы так давно, что новость об их общении или отношениях для Кейт не будет новостью.

Характеризуя брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон, таролог, ориентируясь на карты, говорит, что оба держатся за него искусственно, и это союз штучный. Тем не менее сейчас Уильям поддерживает больную жену эмоционально, хотя вечером в круг его общения могут попадать другие дамы.

Роуз Хэнбери (слева) подозревают в романе с принцем Уильямом Фото: Getty

По факту, в будущем Кейт светит конфликт по поводу детей.

"Если она выживет или ей дадут выжить, то будут достаточно сильные конфликты и предательство. Она находится в зоне поражения, ей вонзят нож в спину. Возможно, ей будут только разрешать видеться с детьми. Эти дети – достояние, ценный приз. И они (дворец) хотят другую женщину держать возле них", – рассуждает Алена.

По ее словам, опасность Кейт для дворца в том, что она может решиться уйти из этого рабства, и детей ей не отдадут.

Ранее Фокус писал, как таролог объяснила исчезновение Кейт Миддлтон.