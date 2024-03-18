Подруга принцессы Дианы рассказала, что Кейт Миддлтон принесли в жертву в ходе ритуала, — СМИ

Существуют разные версии относительно исчезновения принцессы Уэльской. Официально было заявлено, что Кейт Миддлтон появится на публике не раньше Пасхи.

Принцесса Уэльская не появлялась на публике после операции уже несколько месяцев. А опубликованное в марте фото было отредактировано. Так что слухи о том, что с ней могло произойти, распространяются по всему миру. Подруга принцессы Дианы Кристина Фицджеральд сообщила свою жуткую версию исчезновения Кейт Миддлтон, сообщает сайт People's Voice Locals.

В публикации говорится, что "принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была убита в результате кровавого жертвоприношения иллюминатов". Ссылаясь на слова лучшей подруги принцессы Дианы, утверждается, что "ритуальное убийство давно планировалось как часть темных оккультных традиций королевской семьи".

Журналисты пишут, что Кристина Фицджеральд считает, что, "как и ее подруга принцесса Диана, Миддлтон была тщательно выбрана на роль жертвы из-за ее личности и родословной".

Отмечается, что общественность в Великобритании и во всем мире требует от королевской семьи предоставить информацию о Кейт Миддлтон, а Фицджеральд призывает мир "осознать темную правду о люциферианском доме Виндзоров".

В публикации говорится, что подруга Дианы заявила, что личность и родословная Миддлтон идеально подходили для роли "королевского ритуального жертвоприношения".

Журналисты издания обратили внимание на то, что прошло более 80 дней с тех пор, как Миддлтон в последний раз видели на публике. А недавно возник скандал с последним опубликованным снимком принцессы Уэльской. Многие сочли его отфотошопленной подделкой. После появилось сообщение от имени Кейт Миддлтон, которая признала, что фото действительно было отредактировано. "Как и многие фотографы-любители, я время от времени экспериментирую с редактированием", — написала принцесса. Она также извинилась за "путаницу, вызванную семейной фотографией".

Те поклонники королевской семьи, которые не настроены искать подвох в долгом отсутствии Кейт Миддлтон на публике, настроены подождать до Пасхи. Ведь именно тогда, как было объявлено ранее, принцесса Уэльская вернется к своим обязанностям.

Однако "сторонники заговора" считают, что королевскую семью загнали в угол и они отчаянно пытаются скрыть преступление.

"По словам Фицджеральд, король Чарльз и члены королевской семьи понимают, что не могут повторить тот же трюк, который они проделали с принцессой Дианой, которая заранее знала, что ее жизнь находится в серьезной опасности. Времена изменились после смерти Дианы и люди просыпаются. Британская корона не выдержала бы еще одного ритуального жертвоприношения…", — говорится в публикации.

Однако, 18 марта сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе посетили фермерский рынок. Во время появления пары на рынке никаких фото сделано не было. Это связывают с просьбой принца и принцессы Уэльских о конфиденциальности.