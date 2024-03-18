Принимал Сунака, но пропустил День содружества: когда последний раз Чарльз III был на публике (фото)

Король Великобритании даже после постановки медиками онкологического диагноза продолжал посильную активность. В последний раз перед фотокамерами он предстал 13 марта в Букингемском дворце.

Король Чарльз III, неподтвержденную информация о смерти которого 18 марта распространили некоторые СМИ, в последние месяцы нечасто появлялся на публике, что дало пищу для разнообразных слухов и теорий заговоров. То, что британский монарх "отошел в тень" может быть связано с состоянием его здоровья. Ведь, как заявил Букингемский дворец 5 февраля, Чарльз III борется с доброкачественной формой онкологии.

Фокус собрал всю информацию, которая касается публичной активности британского монарха после того, как мир узнал о его диагнозе.

20 февраля британский монарх прилетел из Сандрингема в Виндзорский замок, чтобы заняться делами в поместье. Он провел ночь в Виндзоре, а в среду, 21 февраля, вернулся в Лондон.

Но до своего отъезда король провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком в Букингемском дворце. Она стала первой в расписании монарха после того, как ему поставили онкологический диагноз и продлилась 45 минут. Тогда король Чарльз III впервые публично рассказал о своем состоянии, заявив, что открытки и и пожелания скорейшего выздоровления от подданных довели его до слез.

"Я получил так много замечательных сообщений и открыток, и большую часть времени это доводит меня до слез", — сказал Чарльз III.

Он также шутливо ответил Риши Сунаку, когда тот сказал, что рад видеть, как король хорошо выглядит.

"Это все делают зеркала", — в свою очередь ответил монарх.

Король провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком в Букингемском дворце Фото: The Royal Family

Известно, что перед встречей с Сунаком в 17:45 король провел личное заседание тайного совета. После этого он принял участие в чаепитии. А после того, как время, отведенное для разговора с премьер-министром истекло, Чарльз III отправился из Букингемского дворца в Кларенс-хаус.

6 марта король принял послов Алжира и Мавритании в Букингемском дворце. На официальной странице королевской семьи в Facebook опубликовали фото с этой встречи.

Британский монарх принял послов Алжира и Мавритании в Букингемском дворце Фото: The Royal Family

На торжествах по поводу Дня содружества, которые происходили 11 марта, британский монарх не появился. И это при том, что редкий монарх не присутствует на службе, которая является ключевой датой в королевском календаре. Чтобы каким-то образом присоединиться к службе в Вестминстерском аббатстве, король Чарльз III еще в феврале заснял свое послание в Белой гостиной Виндзорского замка. Как сообщает The Times, присутствовать лично на богослужении королю запретили медики. Поэтому послание было записано заранее.

Однако 13 марта в Букингемском дворце король принял генерального секретаря Содружества наций Патрисию Скотланд, баронессу Ашталскую. После этого информации о том, посетил ли британский монарх какое-либо публичное мероприятие или о том, проводил ли он официальные встречи, не поступало.

Чарльз III встретился с генсеком Содружетсва наций Фото: The Royal Family

Напомним, ранее мы писали о том, что король Чарльз ІІІ и королева Камилла планируют посетить Австралию в этом году. Букингемский дворец не подтвердил планы, но источники издания сообщили, что визит состоится в октябре и совпадет с визитом в Новую Зеландию, где Чарльз также является сувереном. Также в этот период состоится совещание глав правительств Содружества (CHOGM), которое пройдет в Самоа.