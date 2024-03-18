"Умер" король Чарльз III: сеть потрясла новость о кончине монарха (фото)

Сначала дата смерти короля появилась на странице в "Википедии", посвященной британскому монарху. А после в росСМИ опубликовали якобы заявление Букингемского дворца о кончине Чарльза III.

Сетью стремительно распространяется информация о якобы внезапной смерти короля Чарльза III. Хотя официальных заявлений о кончине британского монарха Букингемский дворец не делал, а посольство Великобритании в Украине и вовсе опровергло эти слухи. Фокус собрал все, что известно об этом кейсе на данный момент.

Так, в англоязычной версии "Википедии" на странице, посвященной биографии правящего монарха Великобритании рядом с датой рождения появилась предполагаемая дата смерти — понедельник, 18 марта 2024 года. Однако несколько позже это упоминание убрали.

"Википедия" на странице, посвященной британскому королю, опубликовала дату его "смерти" Фото: Скриншот

Кроме того в сети Интернет российские медиа и Telegram-каналы распространили якобы заявление Букингемского дворца, в котором сообщается о кончине Чарльза III. Оно датировано 18 марта 2024 года и в нем говорится о том, что "король неожиданно скончался вчера днем".

В интернете распространили якобы заявление Букингемского дворца о кончине Чарльза III

Отметим, что Посольство Великобритании в Украине в свою очередь официально опровергло слухи о смерти короля Чарльза ІІІ.

"Хотим сообщить, что новость о смерти Короля Чарльза ІІІ является фейком", — говорится в сообщении.

Посольство Великобритании в Украине опровергло слухи о смерти короля

Кто и зачем запустил фейк о смерти короля Чарльза III

18 марта после полудня в соцсетях, в том числе и в Х (ранее — Twitter, — ред.) появились сообщение о том, что в Соединенном Королевстве на некоторых правительственных зданиях приспущены флаги.

После этого российские интернет-издания Readovka и Mash в своих Telegram-каналах опубликовали информацию о кончине Короля Великобритании Чарльза III. Однако позднее оба медиа отредактировали информацию и признали, что распространили фейк.

Первыми СМИ, опубликовавшими фейковый репортаж, были Readovka и Mash Фото: Скриншот

Однако позднее оба медиа отредактировали информацию и признали, что распространили фейк.

"Фейк о смерти Карла III быстро разлетелся и так же быстро опровергся. Король Великобритании жив, продолжает заниматься своими делами. По крайней мере, так говорит Букингемский дворец. То же самое официальные лица говорили и после первых новостей о смерти Елизаветы II. Буквально через четыре часа вышло официальное заявление: королева скончалась. Что это было и так ли все радужно в состоянии действующего британского монарха?" — написало медиа Mash через полтора часа после публикации новости о "смерти" Чарльза III.

Медиа Mash несколько позже признало, что распространило фейк о британском монархе Фото: Скриншот

Отметим, что на слухи о смерти Чарльз III успели отреагировать даже официальные лица. Так, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале разместила фотоколлаж с британским монархом, подпись к которому гласила "Букингемский дворец распространил свежую фотографию короля Карла III, чтобы развеять слухи о его смерти". Сама Захарова снабдила свой пост комментарием "Лондон выглядит жалко".

Мария Захарова отреагировала на слухи о смерти короля Чарльза III перепостом фотоколлажа Фото: Скриншот

Как отмечает медиа The Mirror US, за распространением фейков о смерти короля Чарльз III стоят российские пропагандисты. Кроме того в материале СМИ высказывается мнение, что информационная атака, связанная с именем британского короля, была ответом РФ на критику официального Лондона по поводу победы Владимира Путина на президентских выборах.

"Российские средства массовой информации, поддерживающие Владимира Путина, опубликовали фейковую новость, утверждающую, что король Чарльз неожиданно скончался в воскресенье. Этот отвратительный трюк с участием монарха последовал за критикой в ​​Британии и других западных странах "победы" Путина на президентских выборах", — говорится в статье The Mirror US.

Ранее мы писали о том, кто распространил фейк о смерти Чарльза ІІІ. Одним из первых информацию о кончине монарха распространил Фикрет Шабанов, называющий себя "президентом канадского аналитического центра". В соцсетях он публиковал сообщения пропагандистов РФ, а они неоднократно цитировали его слова.

Также мы информировали своих читателей о том, как будут хоронить Чарльза III после его кончины. Для него был разработан план на случай его смерти под кодовым названием "Операция "Мост Менай". Этот план включает подробную информацию о том, как общественность будет проинформирована о смерти монарха, полную информацию о том, что произойдет в течение 10 дней и куда отправится его гроб.