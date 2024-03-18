Если король Чарльз ІІІ все-таки умер, как его будут хоронить

Ряд СМИ и пабликов в социальных сетях опубликовали новость о "кончине" монарха. На случай смерти короля, существует план мероприятий.

В сети опубликовали новость о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III, однако на данный момент такая информация не была официально подтверждена. Ни сайт Букингемского дворца, ни британские передовые издания, такие как Sky news, BBC, Daily Mail и другие не публиковали это сообщение.

Король Карл III, ранее известный как Принц Уэльский, взошел на престол после смерти своей матери королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года. Его коронация прошла 6 мая 2023 года. В феврале 2024 года у короля Великобритании был диагностирован рак. Какой именно орган поражен, не сообщалось, но новость стала шоком для британцев.

Операция "Мост Менай" — план на случай смерти короля

В конце февраля сообщалось, что для короля Чарльза III был разработан план на случай его смерти под кодовым названием "Операция "Мост Менай". Этот план включает подробную информацию о том, как общественность будет проинформирована о смерти монарха, полную информацию о том, что произойдет в течение 10 дней и куда отправится его гроб.

Сразу после смерти монарха происходит каскад звонков, информирующий о случившемся ключевых должностных лиц, таких как премьер-министр, секретарь кабинета министров, а также нескольких министров и правительственных чиновников.

В плане подробно изложены ключевые события, например, как будет объявлено о смерти по различным каналам связи, что произойдет во время официального траура и как пройдут похороны. Как только официальные лица будут проинформированы, о смерти короля будет объявлено ведущим в прямом эфире новостей на канале BBC, а другие средства массовой информации последуют этому примеру.

Основная причина составления детального плана — обеспечить плавный переход власти между двумя монархами, в данном случае от правления короля Чарльза к правлению принца Уильяма. По мнению журналистов, операция "Мост Менай", вероятно, будет во многом схожа с операцией "Лондонский мост", когда хоронили королеву Елизавету ІІ. После всех мероприятий Уильям станет королем вместе со своей женой Кейт, которая, как ожидается, станет королевой-консортом.

Затем новый король подготовится к обращению к нации, как это сделал Карл на следующий день после смерти его матери, и перед похоронами страна вступит в период национального траура.

Нужно отметить, что уже несколько дней королева Камилла, супруга Чарльза ІІІ, не появляется на публике. 12 марта она заменила короля на службе в Вестминстерском аббатстве. Королева Камилла возглавила членов королевской семьи на ежегодной службе в честь Дня Содружества. На этом мероприятии также присутствовал принц Уильям.

Ранее, 3 марта, 76-летняя британская королева Камилла после того, как мир узнал о болезни Чарльза III и операции принцессы Уэльской, вместе с принцем Уильямом взяла на себя большую часть обязанностей, проводя многочисленные встречи и мероприятия. Последние несколько недель Ее Величества были настолько насыщенными, что она решила взять перерыв.