Приянка Чопра в шикарном наряде посетила вечеринку Bulgari в Мумбаи (фото)

Знаменитость примерила оригинальное сари. В таком наряде обладательница титула "Мисс мира-2000" появилась на светском мероприятии в Индии.

Индийская кинозвезда, певица и фотомодель Приянка Чопра поделилась некоторыми снимками и видео с вечеринки Bulgari, которую она посетила в Мумбаи, сообщает Daily Mail.

"Празднуем #ARomanHoli с лучшими людьми… Спасибо @_iiishmagish и @jc.babin за невероятно элегантный вечер. Всегда так весело вместе. Поздравляю мою семью @bulgari с прекрасным днем ​​и прекрасным вечером. Всегда буду хранить это в своем сердце", — написала она.

41-летняя звезда "Цитадели" в нежно-розовое платье-сари с оригинальным лифом выглядела совершенно невероятно. Наряду добавил пикантности разрез до бедра. Приянка дополнила образ массивным ожерельем из драгоценных камней, а золотые туфли на каблуках придали ее модельной фигуре дополнительный акцент. На ней были небольшие серьги и массивное кольцо. Волосы модель были красиво уложены и мягкими волнами ниспадали на плечи.

После шести лет брака Ник Джонас все еще восхищается красотой своей жены Приянки Чопры. "Боже мой", — прокомментировал Ник пост жены, добавив забавный смайлик.

Актриса является лицом Bulgari и в Мумбаи она присутствовала на открытии флагманского магазина. Ника не было с женой, он был в Хьюстоне, штат Техас. В эту поездку Приянка взяла с собой их двухлетнюю дочь Малти Мари.

В комментариях поклонники актрисы выразили свое восхищение ее внешним видом: "Великолепная", "Я не знаю почему, но я получаю столько положительных эмоций, когда вижу ее, она так хорошо воспитана, дисциплинирована и грамотна", "Как тебе удается выглядеть потрясающе в каждом цвете?", "О Боже, я умер и родился заново, как можно быть такой горячей?!".

Напомним, 22 февраля Приянка Чопра показала новые кадры с двухлетней единственной дочерью. Малти Мэри родилась в начале 2022 года. Девочка стала первенцем в союзе Приянки Чопры и Ника Джонаса.