Приянка Чопра поделилась селфи и показала подтянутую фигуру (фото)

Актриса фильма "Снова любовь" поделилась потрясающим селфи из своей ванной комнаты. Также она показала свою маленькую дочь Мальти Мэри.

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Индийская модель и актриса Приянка Чопра 28 февраля поделилась зеркальным селфи и показала безупречную фигуру, сообщает People.

41-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Мира 2000" Чопра Джонас на своей странице в Instagram в сторис разместила пост, где видно, что она активно занимается фитнесом. Модель была одета в темно-серый спортивный топ и шорты Joah Brown. Для съемки собрала волосы и, похоже, осталась без макияжа.

Приянка Чопра Фото: instagram.com/priyankachopra

Ранее, 26 февраля Чопра Джонас поделилась с поклонниками очаровательными фотографиями своей двухлетней дочери Мальти Мэри.

На первой милой фотографии гордая мама обнимала Мальти, улыбаясь в камеру. Затем она поделилась вторым снимком, на котором новорожденная Мальти кладет крошечную ручку на лицо мамы. "Время действительно летит. Начинаем неделю правильно. #mondaymusings #nostalgia", — подписала пост Чопра Джонас.

В прошлом году Чопра Джонас честно рассказала журналистам о пугающих реалиях, связанных с воспитанием детей: "Каждый божий день вы беспокоитесь о том, что вы можете сделать что-то не так и допустить какую-то ошибку. Вы должны постоянно проверять себя, должны учиться", — поделилась Чопра.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что Приянка Чопра и Ник Джонас вынуждены переехать из своего поместья. Дом звездные супруги приобрели в 2019 году за 20 млн долларов.