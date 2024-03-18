"Мы не в Тернополе": СМИ узнали подробности выезда за границу мужа блогера Пренткович

Блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский выехали из Тернополя, но не рассказывают, проживают ли сейчас за границей или в другом городе Украины из-за угроз, которые звучат в их адрес.

Украинский блогер Андрей Гонковский не возвращался в Украину после скандальной поездки на Мальдивы. Об этом сообщает "ТСН" в опубликованном сюжете в понедельник, 18 марта,

По данным журналистов, муж блогера-миллионницы Татьяны Пренткович не приезжал на родину с января 2024 года.

Накануне Гонковский сообщил в соцсети Instagram, что принял решение сменить место жительства и переехать вместе со своей женой и детьми. Куда именно, он не уточнил.

Корреспонденты "ТСН" поинтересовались у блогера, когда он принял решение уехать из Украины. Гонковский отказался отвечать. Написал лишь, что воздерживается от дополнительных комментариев и поблагодарил "за понимание".

Фото: ТСН

Впрочем, журналистам удалось пообщаться с самой Пренткович, которая заявила, что в адрес ее семьи "летят угрозы"

"Хотят нас убить. Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должен сказать в какой мы стране или где мы вообще? В каком городе мы Украины? Кстати, мы не говорили ничего о за границу", — сказала блогерша.

На вопрос, возвращался ли Гонковский после Мальдив в Украину, Пренткович ответила, что не комментирует эту ситуацию.

"Из-за того, что это опасно для нашей семьи, для нас лично, для нашей жизни... Мы сейчас не в Тернополе", — добавила она.

В то же время блогер в Instagram похвасталась охватом просмотра ее "сториз" и предупредила, что будет блокировать хейтеров.

Фото: скриншот

Напомним, тренер по физподготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после выезда за границу. Пресс-служба футбольного клуба подтвердила, что тренер выехал в Турцию на сборы и после их завершения не приехал в аэропорт.

В то же время футбольный клуб в Майами "Dade County" анонсировал новую программу для спортсменов до 23 лет. Тренировать футболистов будет "всемирно известный" Касьяненко.