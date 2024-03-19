Татьяна Пренткович показала, куда они переехали с мужем (фото)

Татьяна Пренткович и Андрей Гонковский не афишируют, где планируют жить. Однако все же блогерша продолжает приоткрывать карты на свою жизнь.

Блогерша миллионщица из Тернополя Татьяна Пренткович, которая оскандалилась в начале 2024 года вместе со своим бойфрендом Андреем Гонковским выездом на отдых на Мальдивы, показала части дома в который они решили переехать. Первые фото блогерша опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

Так, несколько дней назад Андрей Гонковский сообщил подписчикам, что они с женой приняли решение переезжать. Причиной этому стало давление со стороны общества на фоне скандала с Мальдивами, угрозы семье, а в первую очередь детям, и хейт. Куда именно решила переехать семья Андрей не уточнил, однако намекнул, что возможен переезд за границу. В частности, он сказал, что еще год назад не задумывался о переезде за границу и хотел жить и работать исключительно в Украине, однако с последними событиями его мнение изменилось. Как выяснили журналисты, Гонковский не возвращался в Украину после скандала, поэтому, вероятно, семья до сих пор находится за границей. Сама же Пренткович заявила, что сейчас они не в Тернополе.

Зато его жена Татьяна Пренткович решила промолчать о переезде и никак не прокомментировала слова Андрея. Однако, уже вчера она опубликовала первые фото из дома в который они с семьей, вероятно, уже переехали.

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

В частности, Татьяна опубликовала фото детей в постели, которое подписала: "Самое дорогое.Пока ребятам едет их двухэтажная кровать, спят вместе вот так вот. Со стороны Адама там баррикады, чтобы не упал".

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

Уже впоследствии блогер опубликовала свою статистику со страницы, в которой показала, что за ней следят около 65 тысяч человек, которые отписались и не подписаны.

"Когда громко отписались в комментариях, но интересно дальше наблюдать в тихую. Почти 65 тысяч человек", — написала блогерша.

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

Уже после она опубликовала совместное фото с Андреем в лифте, а после обратилась к хейтерам.

"Также относительно хейта на моей странице: буду блокировать сразу любой хейт и не буду позволять поливать грязью себя и моих людей. Хочу видеть вокруг себя только тех, кому близки мои принципы! Других попрошу тихонько выйти! Лучше пойдите на тренировку! Это всегда хорошая идея! И тело здоровое и менталочка в порядке. А я выбираю жить свою единственную жизнь и вам этого желаю", — написала Пренткович.

Стоит отметить, что Татьяна Пренткович была замужем за Орестом Мурийом от которого родила сына Ивана. Уже впоследствии пара развелась. Вскоре Татьяна начала встречаться с блогером и бизнесменом Андреем Гонковским от которого также родила сына Адама. Пара официально не замужем и живет в гражданском браке. Татьяна называет мужчину своим бойфрендом.

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