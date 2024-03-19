Выбран новый актер на роль Джеймса Бонда: кто заменит Дэниела Крейга

На этой неделе актер должен подписать контракт с создателями франшизы. Он был одним из фглавных претендентов на эту роль в по мнению продюсера бондианы Барбары Брокколи.

Эпопея с выбором нового актера на роль Джеймса Бонда вместо сдавшего свой пост Дэниела Крейга, похоже, подошла к концу. Как сообщает The Sun, эту роль официально предложили 33-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону, и уже на этой неделе он подпишет контракт.

"Бонд — это работа Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение находится на рассмотрении, и они ждут ответа. Что касается Eon, то Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они смогут начать готовиться к большому объявлению", – сообщил источник издания.

Таким образом Аарон станет седьмым актером, сыгравшим культового секретного агента с момента запуска франшизы в 1962 году.

"Я нахожу очаровательным и чудесным, что люди видят меня в этой роли. Я воспринимаю это как большой комплимент", – ответил недавно Тейлор-Джонсон, комментируя слухи о перспективе сыграть в бондиане.

Актер был одним из фаворитов на роль Бонда Фото: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Он начал сниматься еще ребенком, а сейчас его карьера набирает обороты: только в этом году он трижды появлялся в кино. Аарон сыграет знаменитую звезду боевиков, пропавшую без вести в фильме "Падший парень" вместе с Райаном Гослингом и Эмили Блант. Также зрители увидят его в долгожданном ремейке готического хоррора 1922 года "Носферату" режиссера Роберта Эггерса с участием звездного актерского состава, в том числе Билла Скарсгарда, Николаса Холта, Лили-Роуз Депп и Уиллема Дефо. Тейлор-Джонсон сыграет и главную роль в "Крэйвене-охотнике", пятом фильме во вселенной Человека-паука от Sony.

Актер был номинирован на две премии BAFTA и ранее получил награду за лучшую мужскую роль второго плана на "Золотом глобусе" за фильм "Ночные животные".

Среди других претендентов на роль Бонда были такие звезды как Том Харди, Генри Кавилл и недавний обладатель Оскара Киллиан Мерфи. Лидером фанатских симпатий стал темнокожий актер Идрис Эльба, однако он отказался обсуждать свое участие в фильме, сославшись на занятость в сериале "Лютер".

Ранее Фокус писал, как в СМИ впервые заговорили о том, что Тейлор-Джонсон стал фаворитом создателей франшизы о Бонде.