"Планируем партнерские роды": беременная Джамала рассказала, где будет рожать (видео)

Певица не поедет рожать своего третьего ребенка за границу. Кроме того Джамала хочет, чтобы на родах присутствовал ее муж Бекир, как это и было, когда рождались ее старшие сыновья.

Украинская певица Джамала рассказала, в какой стране планирует рожать. Об этом шла речь в интервью, которое она дала медийщикам "Люкс ФМ".

По словам артистки, ее ребенок появится на свет в Украине. Это — обдуманное и общее решение Джамалы и ее супруга — бизнесмена Бекира Сулейманова. Более того, пара хочет сделать роды партнерскими.

"Да, думаю, буду рожать дома в Украине. Планируем партнерские роды. Мы делали это в первый раз, во второй и надеюсь, что будет и в третий", — сказала Джамала.

Джамала также коснулась того, как война в Украине повлияла на ее семью. В частности — на отношения с мужем. Певица отметила, что у нее, как и у многих украинцев, в семье не все безупречно. Но она прилагает большие усилия, чтобы находить с супругом компромисс. Сближает супругов общая деятельность: Джамала и Бекир много времени проводят в поездках и занимаются сбором средств для Украины.

"На моем муже проверить, откуда эта организация, честна ли она. То есть у него дополнительный стресс в виде менеджмента и не просто быть моим мужем. Поэтому я стараюсь поддерживать его, а он – меня", — детализировала артистка.

Джамала уточнила, что именно общая деятельность и гибкость укрепили ее отношения с любимым человеком в этот непростой период.

В конце февраля мы писали о том, что Джамала стала героиней документальной ленты и рассказала, как пережила первые дни войны. В фильме использованы фотографии и видеокадры, на которых Джамала запечатлена на улицах Киева, на сцене и со своими детьми. Сама певица считает, что лента — не о ней, а о всех украинцах, в дома которых пришла война.

А в начале года Джамала показала своих двух подросших сыновей. Эмир-Рахман и Селим-Гирай примерили вышиванки. Их звездная мама поблагодарила поклонников за поддержку в 2023 году.