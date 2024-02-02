Беременная модель София Ричи вышла на красную дорожку (фото)

Дочь Лайонела Ричи ожидает рождения дочери. Она появилась на публике впервые после новостей о предстоящем пополнении.

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25-летняя американская модель София Ричи привлекла внимание публики на вечеринке Warner Music Group перед церемонией "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

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Дочь певца Лайонела Ричи, которая ожидает рождения первенца, дебютировала на красной дорожке со своим заметно округлившимся животом, когда она прибыла на вечер вместе с мужем Эллиотом Грейнджем.

София Ричи и Эллиот Грейндж Фото: Getty Images

София появилась на публике в черном топе и брюках в тон. Она дополнила образ массивными серьгами и собрала волосы в аккуратный пучок. На ногах беременной знаменитости были черные туфли. Модель также держала в руках сумочку в тон.

София Ричи и Эллиот Грейндж Фото: Getty Images

Тем временем Эллиот Грейндж дополнял беременную возлюбленную в черном костюме и белых кроссовках. К образу продюсер добавил очки.

София Ричи Фото: Getty Images

София возглавила парад звезд на гламурном мероприятии, включая немецкую топ-модель Хайди Клум.

София Ричи Фото: Getty Images

Эллиот и София начали встречаться в 2021 году, а обручились в апреле 2022. Через год пара узаконила свои отношения.

София Ричи на своей свадьбе

В начале 2024 года стало известно, что дочь Лайонела Ричи ожидает рождения первенца. Это должна быть девочка.

София Ричи и Эллиот Грейндж станут родителями

Напомним, София Ричи на своей свадьбе повторила образ Клаудии Шиффер.

Также Фокус детальнее писал о муже Софии Ричи.