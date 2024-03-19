Варенье: Шакира опровергла слухи о том, как она обнаружила измены Жерара Пике

После разрыва пары в 2022 году стало известно об изменах футболиста. Сообщалось, что именно банка варенья "сдала" Пике.

47-летняя колумбийская певица Шакира призналась, что это "неправда", что конец ее 11-летних отношений с давним партнером Жераром Пике, 37, произошел после того, как она обнаружила открытую банку клубничного варенья, которое в их доме любила только артистка. Об этом пишет Sunday Times.

Звезда сцены и испанский футболист разошлись в июне 2022 года. Они являются родителями двух сыновей: Милана, 11 лет, и Саши, 9 лет.

После разрыва с певицей Пике закрутил роман со студенткой Кларой Чиа Марти. Сообщалось, что с ней он и изменял бывшей возлюбленной.

Жерар Пике и Шакира Фото: Getty Images

Дополнительными предположениями об инциденте с джемом стал музыкальный клип на сингл колумбийской певицы Te Felicito, совместный с Рау Алехандро, в апреле 2022 года.

В видео Шакира рыскала в своем холодильнике, что вызвало предположения относительно потенциальных намеков, которые она делала перед окончанием своих отношений с Пике.

Клип Шакиры

Испанское телешоу Socialite первым сообщило об инциденте с джемом, ссылаясь на интервью с Шакирой. Впрочем, сейчас она опровергает эти домыслы.

В разговоре с The Sunday Times колумбийская артистка также рассказала о том, как она сбалансировала свою личную жизнь с профессиональной.

"Долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол", — призналась звезда сцены о своих "жертвах ради любви".

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Getty Images

Напомним, Жерар Пике упал в яму.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Шакиры и Джимми Батлера.