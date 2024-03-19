"Двойник" Винника рассказал, кто помог ему написать первую песню (видео)

Андрей Кравченко вспомнил свою маму, которая, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, подтолкнула его профессиональна заняться музыкой. Женщина надиктовала сыну первые строки одной из его песен.

Украинский музыкант Андрей Кравченко, которого в последнее время часто сравнивают с Олегом Винником, рассказал о своих родителях, переживших российскую оккупацию, и о том, как они ему помогли раскрыться в творчестве. Он поделился этой историей в интервью Соломии Витвицкой.

Родители Кравченко оказались фактически заложниками ВС РФ, когда те захватили часть Черниговской области в 2022 году. Они каждый день наблюдали из окон, как мимо дома проходят колоны военной техники захватчиков. Но больше всего музыканта беспокоило то, что родные редко выходили на связь, а он сам не мог приехать к ним и переживал за близких в атмосфере неведения.

"Я как старший сын не мог попасть к родителям, хотя душа болела. Я должен быть первым защитником для своей семьи, но не мог попасть (туда, — ред.)", — сказала Андрей Кравченко во время интервью.

Однако именно сложные жизненные обстоятельства подтолкнули его серьезно заняться музыкальной карьерой, ведь раньше Андрей занимался предпринимательской деятельностью. Началось все со звонка мамы. Она попросила сына внимательно ее выслушать и не перебивать, так как связь может оборваться в любой момент. Женщина надиктовала сыну стихотворные строки, посвященные своим внукам.

"Я сразу подхватил эту песню, потому что подумал, может, уже и не услышу никого, надо писать", — добавил музыкант.

Андрей Кравченко — заслуженный артист эстрадного искусства Украины. В свое время окончил школу искусств, а затем – Институт культуры. Пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины. В 2020 году он вошел в рейтинг "ТОП-100 выдающихся мужчин Киевщины".

Напомним, в конце февраля жена Игоря Поклада рассказала, как оккупанты хотели убить ее мужа. Во время оккупации Ворзеля псковские десантники оборудовали в доме Игоря Поклада и его жены штаб. Оккупанты разбили сувениры, выпили элитный алкоголь, уничтожили книгу о самом композиторе, а напоследок "нафаршировали" помещения минами и гранатами.

А несколько ранее мы писали о том, что украинская актриса расплакалась, говоря о родных в оккупации. В селе Великая Лепетиха Херсонской области у Виталини Библив остались тетя и дядя. Есть у актрисы и родственники в РФ, однако с ними она прекратила общение.