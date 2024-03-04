Известный украинский музыкант признался, копировал ли он Олега Винника (фото, видео)

Андрей Кравченко занимается музыкой с юношества. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что популярности достиг сам, а не благодаря тому, что пользовался известностью музыканта, с которым его часто сравнивают из-за похожих голосов.

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Украинский музыкант Андрей Кравченко отреагировал на то, что пользователи соцсетей часто сравнивают его с другой звездой отечественного шоу-бизнеса — Олегом Винником. Об этом певец рассказал в эфире программы "Министерство премьер".

По словам музыканта, он никогда не занимался бодимодификациями, не исправлял свою внешность и не старался как-то иначе копировать на сцене Винника.

"Я понимаю почему это именно так. Потому что похожие тембры. Копировал ли кто-то кого-то? Так это нет, потому что я уже пою 15 лет. Просто наступило мое звездное время. И глаза, и зубы у меня такие, как есть, и были всегда. Ничего не делал и не подделывал. Все оригинальное", — сказал журналистам Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко — заслуженный артист эстрадного искусства Украины. В свое время окончил школу искусств, а затем – Институт культуры. Пять лет работал в ансамбле песни и пляски Государственной пограничной службы Украины. В 2020 году он вошел в рейтинг "ТОП-100 выдающихся мужчин Киевщины".

Андрей Кравченко занимается музыкой с юности Фото: Андрей Кравченко/ Instagram

Украинцы уже давно сравнивают Кравченко с исполнителем известного в стране хита "Волчица" Олегом Винником. Пользователи соцсетей отмечают как внешнее сходство артистов (утверждают, что у них одинаковый разрез глаз, так и похожую манеру исполнения песен и даже тембр голоса:

Винник нервно курит в сторонке.

Все повадки Винника. Смешно, будто пародист.

Олег Винник помолодел и постригся?

Украинцы часто сравнивают Андрей Кравченко с Олегом Винником Фото: Скриншот

Сам Кравченко также не так давно рассказал журналистам о том, почему его часто упоминают в паре с Олегом.

"Кто-то говорит – у нас схожие голоса, некоторые даже говорят, что мы и внешне похожи. Слышал слухи, что мы якобы братья. Даже было такое, что меня его сыном называли. Была еще история, когда я был в зале на концерте Олега и ко мне подходили его фаны фотографироваться", — сказал исполнитель.

Напомним, в конце февраля в соцсети появился новый снимок Олега Винника. Артист с начала полномасштабной войны исчез из медийного пространства. Ранее он заявлял, что находится в Германии, где проходит лечение.

В эти же дни певица Оля Полякова рассказала о конфликте с Винником из-за денег. По ее словам, из-за спешного отъезда Олега Винника в Германию после того, как ВС РФ вторглись в Украину, она потеряла сумму в €150 тысяч. Эти деньги Оле Поляковой пришлось заплатить рекламодателям и спонсорам ее клипа, в котором она дуэтом с Винником исполнила песню "Длинноногое счастье".