Відомий український музикант зізнався, чи копіював він Олега Винника (фото, відео)

Андрій Кравченко займається музикою з юнацтва. У розмові з журналістами він наголосив, що популярності досяг сам, а не завдяки тому, що мав популярність музиканта, з яким його часто порівнюють через схожі голоси.

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Український музикант Андрій Кравченко відреагував на те, що користувачі соцмереж часто порівнюють його з іншою зіркою вітчизняного шоубізнесу — Олегом Винником. Про це співак розповів в ефірі програми "Міністерство прем'єр".

За словами музиканта, він ніколи не займався боді-модифікаціями, не виправляв свою зовнішність і не намагався якось інакше копіювати на сцені Винника.

"Я розумію чому це саме так. Тому що схожі тембри. Чи копіював хтось когось? Так це ні, тому що я вже співаю 15 років. Просто настав мій зоряний час. І очі, і зуби в мене такі, як є, і були завжди. Нічого не робив і не підробляв. Усе оригінальне", — сказав журналістам Андрій Кравченко.

Андрій Кравченко — заслужений артист естрадного мистецтва України. Свого часу закінчив школу мистецтв, а потім — Інститут культури. П'ять років працював в ансамблі пісні й танцю Державної прикордонної служби України. У 2020 році він увійшов до рейтингу "ТОП-100 видатних чоловіків Київщини".

Андрій Кравченко займається музикою з юності Фото: Андрій Кравченко / Instagram

Українці вже давно порівнюють Кравченка з виконавцем відомого в країні хіта "Вовчиця" Олегом Винником. Користувачі соцмереж відзначають як зовнішню схожість артистів (стверджують, що в них однаковий розріз очей, так і схожу манеру виконання пісень і навіть тембр голосу:

Винник нервово курить осторонь.

Усі повадки Винника. Смішно, ніби пародист.

Олег Винник помолодшав і постригся?

Українці часто порівнюють Андрія Кравченка з Олегом Винником Фото: Скриншот

Сам Кравченко також не так давно розповів журналістам про те, чому його часто згадують у парі з Олегом.

"Хтось каже — у нас схожі голоси, дехто навіть каже, що ми і зовні схожі. Чув чутки, що ми нібито брати. Навіть було таке, що мене його сином називали. Була ще історія, коли я був у залі на концерті Олега і до мене підходили його фани фотографуватися", — сказав виконавець.

Нагадаємо, наприкінці лютого в соцмережі з'явився новий знімок Олега Винника. Артист від початку повномасштабної війни зник із медійного простору. Раніше він заявляв, що перебуває в Німеччині, де проходить лікування.

У ці ж дні співачка Оля Полякова розповіла про конфлікт із Винником через гроші. За її словами, через поспішний від'їзд Олега Винника в Німеччину після того, як ЗС РФ вторглися в Україну, вона втратила суму в €150 тисяч. Ці гроші Олі Поляковій довелося заплатити рекламодавцям і спонсорам її кліпу, в якому вона дуетом із Винником виконала пісню "Длинноногое счастье".