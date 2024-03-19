Приянка Чопра показала подросшую дочь (фото)

Звездная семья провела время в Дубае. Маленькая Малти Мэри играла с мамой на батуте.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра поделилась новыми кадрами двухлетней дочери Малти Мэри. Семейные фото бывшая звезда Болливуда показала в Instagram с более 90 млн подписчиков.

Мисс мира 2000 года с мужем, 31-летним американским музыкантом Ником Джонасом, и их единственной дочерью провели время в Дубае.

"Дом вдали от дома. Спасибо @bulgarihotels за то, что были такими замечательными на прошлых выходных", — написала звезда экрана.

В частности, индийская знаменитость подбрасывала двухлетнюю Малти Мэри на батуте. Также девочка играла в песке.

Приянка Чопра и Ник Джонас

"Все мои глаза на малышку Малти. Она слишком милая. И лучшая пара", "Малти очень милая", "Если бы уверенность имела лицо", — комментируют новую публикацию Приянки ее фолловеры в соцсети.

Малти Мэри — единственная дочь Приянки Чопры и младшего за нее на 10 лет Ника Джонаса. Звездная пара поженилась в 2018 по всем индийским традициям, а в начале 2022 года они сообщили о пополнении в семье.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Ребенка родила суррогатная мама. Девочка длительное время провела в больнице, ведь родилась недоношенной.

Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с мужем.

Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.